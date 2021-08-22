https://ria.ru/20210822/krab-1746767593.html

Звезду ПМЭФ краба Юру выпустили в Баренцево море

Звезду ПМЭФ краба Юру выпустили в Баренцево море - РИА Новости, 22.08.2021

Звезду ПМЭФ краба Юру выпустили в Баренцево море

Краб Юра, ставший знаменитым в дни Петербургского экономического форума как неофициальный член делегации Мурманской области, вернулся в привычную среду обитания РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T18:41

2021-08-22T18:41

2021-08-22T19:47

общество

мурманская область

баренцево море

россия

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ТЕРИБЕРКА (Мурманская область), 22 авг — РИА Новости. Краб Юра, ставший знаменитым в дни Петербургского экономического форума как неофициальный член делегации Мурманской области, вернулся в привычную среду обитания в Баренцево море."Ребята! Я вс! Выезжаю!.. Эх… пора! Всем спасибо за внимание!" — "написал" Юра на своей странице в Instagram.На опубликованном в сториз видео краба в специальном контейнере загружают на катер, с борта которого его выпустили у побережья Териберки.Ранее стало известно, что Юра вернулся в родное село к началу арктического фестиваля "Териберка", после чего некоторое время провел в аквариуме одного из местных ресторанов. Однако сухопутная одиссея звезды Петербургского форума завершилась, и он вернулся к привычному образу жизни.Как сложится его дальнейшая судьба, неизвестно: власти Мурманской области с 16 августа разрешили любительский лов краба, причем два лицензионных участка находятся недалеко от Териберки.Делегация Мурманской области привезла краба Юрия на ПМЭФ, где его разместили в аквариуме на стенде региона. Постоянным "местом жительства" краба являлся один из ресторанов в Териберке. Юрий "завел" аккаунт в Instagram, где "обещал" рассказывать об экономике и туризме Мурманской области.VI Арктический фестиваль "Териберка", в рамках которого проходят дискуссии о жизни на Севере в малых городах, концерты и мастер-классы, открылся 21 августа. Он стал площадкой для диалога по экологическому, культурному и гастрономическому трекам. Мероприятие проходит в рамках культурной программы председательства России в Арктическом совете. Оператором выступает фонд "Росконгресс".Териберка — маленькое село, которому 150 лет. Оно стало известно всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии. Согласно официальным данным, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек. Приграничный режим был снят с Териберки только в 2009 году, и она стала практически единственным открытым для посторонних людей поселком с выходом к открытому океану, до которого можно доехать на легковом автомобиле.

https://ria.ru/20210606/krab-1735905770.html

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общество, мурманская область, баренцево море, россия