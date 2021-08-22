https://ria.ru/20210822/koronavirus-1746745877.html

Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин

Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2021

Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что навязывать вакцинацию от коронавируса нельзя, необходимо разъяснение. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T14:19

2021-08-22T14:19

2021-08-22T14:30

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что навязывать вакцинацию от коронавируса нельзя, необходимо разъяснение."Поэтому я согласен с вами полностью: никого не надо запугивать, никого не надо заставлять, но нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, связанные с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания", - сказал президент на встрече с представителями партии "Единая Россия", говоря о вакцинации от коронавируса.Он отметил, что можно и нужно создавать стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания.Глава государства отметил важность оборудования для поликлиник, облегчение работы с пациентами с помощью внедрения информационных технологий.Путин обратил внимание на необходимость профилактических осмотров для выявления контингента людей, которым нужно особенное внимание со стороны специалистов и государства, чтобы они могли вовремя получить медицинскую помощь. Такие осмотры должны осуществляться на территории всей России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746539284.html

https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746303148.html

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2021

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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии