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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210822/koronavirus-1746745877.html
Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2021
Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что навязывать вакцинацию от коронавируса нельзя, необходимо разъяснение. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T14:19
2021-08-22T14:30
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что навязывать вакцинацию от коронавируса нельзя, необходимо разъяснение."Поэтому я согласен с вами полностью: никого не надо запугивать, никого не надо заставлять, но нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, связанные с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания", - сказал президент на встрече с представителями партии "Единая Россия", говоря о вакцинации от коронавируса.Он отметил, что можно и нужно создавать стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания.Глава государства отметил важность оборудования для поликлиник, облегчение работы с пациентами с помощью внедрения информационных технологий.Путин обратил внимание на необходимость профилактических осмотров для выявления контингента людей, которым нужно особенное внимание со стороны специалистов и государства, чтобы они могли вовремя получить медицинскую помощь. Такие осмотры должны осуществляться на территории всей России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746539284.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:19 22.08.2021 (обновлено: 14:30 22.08.2021)
 
Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин

Президент России Путин: навязывать вакцинацию от коронавируса нельзя, необходимо разъяснение

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что навязывать вакцинацию от коронавируса нельзя, необходимо разъяснение.
"Поэтому я согласен с вами полностью: никого не надо запугивать, никого не надо заставлять, но нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, связанные с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания", - сказал президент на встрече с представителями партии "Единая Россия", говоря о вакцинации от коронавируса.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 14:00Сказано в эфире
"Крайне перегружены". Эксперт оценила работу врачей, занятых вакцинацией
Он отметил, что можно и нужно создавать стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания.
Глава государства отметил важность оборудования для поликлиник, облегчение работы с пациентами с помощью внедрения информационных технологий.
Путин обратил внимание на необходимость профилактических осмотров для выявления контингента людей, которым нужно особенное внимание со стороны специалистов и государства, чтобы они могли вовремя получить медицинскую помощь. Такие осмотры должны осуществляться на территории всей России.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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