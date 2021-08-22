https://ria.ru/20210822/kontseptsiya-1746724879.html

Ученый скептически отнесся к водородной концепции ЕС для Украины

Ученый скептически отнесся к водородной концепции ЕС для Украины - РИА Новости, 22.08.2021

Ученый скептически отнесся к водородной концепции ЕС для Украины

Концепция вовлечения Украины в Водородную стратегию ЕС, которая упоминается в соглашении между Германией и США по проекту "Северного потока 2", имеет несколько... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T09:16

2021-08-22T09:16

2021-08-22T09:16

украина

сша

газпром экспорт

российская академия наук

северный поток — 2

северная африка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Концепция вовлечения Украины в Водородную стратегию ЕС, которая упоминается в соглашении между Германией и США по проекту "Северного потока 2", имеет несколько существенных недостатков, считает доктор экономических наук, профессор, советник генерального директора ООО "Газпром экспорт", член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник."Имеется в виду производство так называемого "зеленого" водорода (Н2) – электролизом воды с использованием избыточной электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Это – основа Водородной стратегии ЕС, принятой 8 июля 2020 года, согласно которой половину потребностей обеспечат сами страны Европы, а вторую - 40 гигаватт мощностей - планируется разместить в Северной Африке, на Западных Балканах, на Украине. Я весьма скептически отношусь к такой возможности для Украины", - сказал РИА Новости Конопляник, отметив, что комментарий отражает его личную точку зрения.Причин, по мнению эксперта, несколько. Во-первых, солнечные и ветроэлектростанции (СЭС и ВЭС) метеозависимы и имеют низкий коэффициент использования установленной мощности (КИУМ порядка 20%). "Рваный" режим поставки электроэнергии ВИЭ делает производство "зеленого" водорода чрезвычайно дорогим, а потому плохо или вовсе нефинансируемым. Во-вторых, такой режим требует либо наличия промышленных систем аккумулирования энергии (каковых сегодня физически просто не существует), либо установки резервных генерирующих мощностей (маневренных газовых установок) в связке с СЭС/ВЭС, что существенно увеличивает затраты и еще более ухудшает экономику.Следующей проблемой станет поиск необходимой земли для созданий полей ВЭС и СЭС, уверен ученый. Для экспортной ориентации такого производства требуются его большие объемы, а это значит – потребуются большие площади отчуждаемой под СЭС и ВЭС плодородной украинской земли (лучшего в мире по плодородию чернозема), превышающие на единицу мощности объемы отчуждения территории по сравнению с традиционной электроэнергетикой."По американским данным, на единицу мощности для ВЭС необходимо на 30% больше площади земель, а для СЭС – в 15 раз больше, чем для газовых электростанций. Плюс для работы электролизеров требуются большие объемы чистой пресной воды. А сельскохозяйственная Украина отнюдь не является водоизбыточной страной", - отметил собеседник агентства.Указанная в совместном заявлении США и ФРГ цифра не менее миллиарда долларов в "Зеленом фонде для Украины" не означает прямые донорские вливания ФРГ и/или США в этот фонд, отметил он. Германия лишь обеспечит для него стартовый капитал в размере 175 миллионов долларов - копеечная по всем меркам сумма для этих целей "и будет работать в направлении увеличения этой суммы в будущих бюджетных годах". По мнению Конопляника, это - так называемый "мягкий", а значит ни к чему не обязывающий юридический язык".Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Согласно проекту соглашения, США и Германия будут стремиться продвигать инвестиции на сумму до 1 миллиарда долларов в фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии. В тексте говорится, что Германия обязуется вложить в фонд первоначальные 175 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210821/sanktsii-1746672857.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/klimkin-1746550440.html

https://ria.ru/20210803/vodorod-1744229702.html

украина

сша

северная африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, газпром экспорт, российская академия наук, северный поток — 2, северная африка