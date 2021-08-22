https://ria.ru/20210822/koktebel-1746782188.html

Пианист Мэтью Ли поделился впечатлениями от Koktebel Jazz Party

Пианист Мэтью Ли поделился впечатлениями от Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 22.08.2021

Пианист Мэтью Ли поделился впечатлениями от Koktebel Jazz Party

Итальянский пианист Мэтью Ли рассказал РИА Новости, что ему и его группе очень понравилось выступать на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T22:46

2021-08-22T22:46

2021-08-22T22:46

культура

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koktebel jazz party — 2021

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости. Итальянский пианист Мэтью Ли рассказал РИА Новости, что ему и его группе очень понравилось выступать на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.Итальянский коллектив Matthew Lee выступил в последний, третий день фестиваля, сорвав оглушительные аплодисменты своей экспрессией и виртуозной манерой игры. В завершение выступления Ли продемонстрировал игру на рояле, сидя на его крышке спиной к клавишам."Коктебель – прекрасное место для выступления. Мы действительно рады выступать на этой площадке. Это прекрасно. Я люблю вас", - сказал на английском Ли и добавил по-русски: "Спасибо, Коктебель!"Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку требуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно увидеть на его сайте (koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210822/dzhaz-1746729177.html

https://ria.ru/20210822/krym-1746721328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, россия, koktebel jazz party — 2021