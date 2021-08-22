https://ria.ru/20210822/koktebel-1746776957.html

Премьера фильма о джазе может состояться на Koktebel Jazz Party в 2022 году

Премьера фильма о джазе может состояться на Koktebel Jazz Party в 2022 году - РИА Новости, 22.08.2021

Премьера фильма о джазе может состояться на Koktebel Jazz Party в 2022 году

Премьера музыкального российско-американского фильма, посвященного 100-летию российского джаза, может состояться уже в следующем году на юбилейном XX Koktebel... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T20:53

2021-08-22T20:53

2021-08-22T20:53

сша

коктебель

куба

дмитрий киселев

фестиваль koktebel jazz party

культура

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости. Премьера музыкального российско-американского фильма, посвященного 100-летию российского джаза, может состояться уже в следующем году на юбилейном XX Koktebel Jazz Party в Крыму, сообщил РИА Новости основатель фестиваля Дмитрий Киселев.Ранее Киселев и создатель американской группы Sasha's Bloc Александр Гершман рассказали о планах снять такую картину. Как отмечал основатель фестиваля, это общая идея, проект будет на русском языке. Фильм будет рассказывать о джазе, а действия происходить в Москве 20-30-х годов прошлого века. Работа будет приурочена к 20-му фестивалю Koktebel Jazz Party и 100-летию отечественного джаза."Мы, конечно, готовим мощнейшую программу на будущий год. Такую интернациональную, международную. Мы с Сашей Гершманом готовим музыкальный кинопроект, хотим сделать такой российско-американский мюзикл, таких еще не было никогда", - сказал Киселев.Основатель фестиваля еще раз подчеркнул важность создания таких "культурных мостов" между Россией и США."У нас есть музыка, сейчас пишем сценарий. У нас уже есть временная дорожная карта, когда мы должны это сделать, и к следующему фестивалю, надеюсь, будет премьера фильма здесь", - сказал он.Ранее Киселев сообщал РИА Новости, что группа Sasha's Bloc будет приглашена и на юбилейный фестиваль в Коктебеле, который пройдет во второй половине августа 2022 года.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку требуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно увидеть на его сайте (koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).

https://ria.ru/20210822/festival-1746747742.html

https://ria.ru/20210822/koktebel-1746769980.html

https://ria.ru/20210822/koktebel-1746769212.html

сша

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куба

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