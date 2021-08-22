https://ria.ru/20210822/koktebel-1746769980.html

Женское трио из Jazz Ladies & Gentlemen впервые выступит в Коктебеле

Женское трио из Jazz Ladies & Gentlemen впервые выступит в Коктебеле - РИА Новости, 22.08.2021

Женское трио из Jazz Ladies & Gentlemen впервые выступит в Коктебеле

Российский проект Jazz Ladies & Gentlemen, в составе которого три инструменталиста и вокальное женское трио, впервые выступит на джазовом фестивале Koktebel... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T19:27

2021-08-22T19:27

2021-08-22T19:29

сша

коктебель

куба

владимир путин

фестиваль koktebel jazz party

культура

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости. Российский проект Jazz Ladies & Gentlemen, в составе которого три инструменталиста и вокальное женское трио, впервые выступит на джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму, сообщила на пресс-конференции вокалистка Ирина РодилесJazz Ladies & Gentlemen откроют заключительный день фестиваля в Коктебеле. Вокалистки коллектива – Ирина Родилес, Валерия Шургалина и Виктория Каунова. Кроме них в группе инструментальное мужское трио: Владимир Нестеренко (рояль), Александр Зингер (ударные) и Макар Новиков (контрабас)."Мы впервые выступим в Коктебеле на фестивале", - рассказала Родилес."Сегодня будет очень много красивой музыки, будет одна из наших любимых композиций Take the "A" Train Дюка Эллингтона, которая будет звучать в ураганной аранжировке, которая нигде не звучала. Думаю, вам понравится. Еще будет Нэт Кинг Коул, Коул Портер... Сегодня будет классика в нашей интерпретации, а также много сольных композиций", - сказала в комментарии РИА Новости Каунова.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку требуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно увидеть на его сайте (koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210822/koktebel-1746769212.html

https://ria.ru/20210822/mayami-1746761020.html

https://ria.ru/20210821/koktebel-1746710776.html

сша

коктебель

куба

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