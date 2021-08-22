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Третий день фестиваля Koktebel Jazz Party 2021. Прямая трансляция
Третий день фестиваля Koktebel Jazz Party 2021. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.08.2021
Третий день фестиваля Koktebel Jazz Party 2021. Прямая трансляция
В Крыму проходит третий день музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2021. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T19:00
2021-08-22T19:00
2021-08-22T23:14
фестиваль koktebel jazz party
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В Крыму проходит третий день музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2021.Из-за пандемии коронавируса организаторы решили проводить концерты в формате телевизионной съемки.Гостям, желающим попасть на площадку, нужно представить один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, полученную не ранее 25 мая 2021 года, или сертификат о вакцинации от коронавируса. Эти требования распространяются на гостей фестиваля, артистов, персонал и журналистов.
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фестиваль koktebel jazz party
19:00 22.08.2021 (обновлено: 23:14 22.08.2021)
Третий день фестиваля Koktebel Jazz Party 2021. Прямая трансляция
Koktebel Jazz Party
В Крыму проходит третий день музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2021.
Из-за пандемии коронавируса организаторы решили проводить концерты в формате телевизионной съемки.
Гостям, желающим попасть на площадку, нужно представить один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, полученную не ранее 25 мая 2021 года, или сертификат о вакцинации от коронавируса. Эти требования распространяются на гостей фестиваля, артистов, персонал и журналистов.