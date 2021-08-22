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Кличко не пропустили встречать Меркель в аэропорту
Кличко не пропустили встречать Меркель в аэропорту - РИА Новости, 22.08.2021
Кличко не пропустили встречать Меркель в аэропорту
Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что охрана не пропустила его встречать канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь". РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T12:25
2021-08-22T12:39
политика
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украина
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германия
ангела меркель
виталий кличко
мид украины
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КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что охрана не пропустила его встречать канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь".На видео, которое опубликовал Кличко, некий человек говорит ему, что его не пропустят, так как его нет в списках."Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", — написал мэр в Telegram-канале.Он заявил, что такое в его практике впервые."Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!" — удивился Кличко.С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации. Кличко заявлял, что так офис президента давит на столичную власть и на него лично, и связывал это со своей активной работой на посту мэра.
https://ria.ru/20210819/merkel-1746296373.html
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политика, в мире, украина, киев, германия, ангела меркель, виталий кличко, мид украины
12:25 22.08.2021 (обновлено: 12:39 22.08.2021)
 
Кличко не пропустили встречать Меркель в аэропорту

Мэр Киева Кличко пожаловался на охрану, которая не пропустила его встречать Меркель в аэропорту

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что охрана не пропустила его встречать канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь".
На видео, которое опубликовал Кличко, некий человек говорит ему, что его не пропустят, так как его нет в списках.
"Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", — написал мэр в Telegram-канале.
Он заявил, что такое в его практике впервые.
"Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!" — удивился Кличко.
С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации. Кличко заявлял, что так офис президента давит на столичную власть и на него лично, и связывал это со своей активной работой на посту мэра.
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