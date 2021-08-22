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https://ria.ru/20210822/kiselev-1746716410.html
Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком" - РИА Новости, 22.08.2021
Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал проекты киевских властей по возвращению контроля над Крымом бродячим цирком. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T01:33
2021-08-22T01:33
в мире
турция
симферополь
дмитрий киселев
нато
мид украины
сергей лавров
дмитрий кулеба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал проекты киевских властей по возвращению контроля над Крымом бродячим цирком.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".По его мнению, за проектом "Крымская платформа" стоит британская разведка, а Украине Крым нужен исключительно как яблоко раздора и политический инструмент."Я бы не стал недооценивать этот альянс, это движение, потому что, конечно же к "Крымской платформе" присоединятся Соединенные штаты, присоединятся союзники по НАТО, наверное, еще кого-то наберут", - сказал Киселев.Он также заявил, что киевские власти не развивали Крым, так как не верили, что полуостров останется в составе Украины."Украинская элита не развивала Крым. Такое было впечатление, что они не верили, что Крым останется в составе Украины, а следовательно в Крым не нужно и инвестировать. Строили здесь себе дачки, обносили себя забором на Южном берегу Крыма, сидели внутри думали кто я, надолго ли это и не верили своему счастью, а о людях не заботились совершенно", - сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20210822/krym-1746716129.html
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в мире, турция, симферополь, дмитрий киселев, нато, мид украины, сергей лавров, дмитрий кулеба
01:33 22.08.2021
 
Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Киселев: Украине Крым нужен в качестве яблока раздора

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал проекты киевских властей по возвращению контроля над Крымом бродячим цирком.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
"Это бродячий цирк. Они варят cвою поганку, чтобы навредить и создать какие-то иллюзии у малосведущих людей. Это некая имитация чего-то…Это все иллюзорно, это все на бумаге", - сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, за проектом "Крымская платформа" стоит британская разведка, а Украине Крым нужен исключительно как яблоко раздора и политический инструмент.
"Я бы не стал недооценивать этот альянс, это движение, потому что, конечно же к "Крымской платформе" присоединятся Соединенные штаты, присоединятся союзники по НАТО, наверное, еще кого-то наберут", - сказал Киселев.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
01:22
Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму
Он также заявил, что киевские власти не развивали Крым, так как не верили, что полуостров останется в составе Украины.
"Украинская элита не развивала Крым. Такое было впечатление, что они не верили, что Крым останется в составе Украины, а следовательно в Крым не нужно и инвестировать. Строили здесь себе дачки, обносили себя забором на Южном берегу Крыма, сидели внутри думали кто я, надолго ли это и не верили своему счастью, а о людях не заботились совершенно", - сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
00:37
Глава ДНР посоветовал Украине забыть о "возвращении" Крыма
 
В миреТурцияСимферопольДмитрий КиселевНАТОМИД УкраиныСергей ЛавровДмитрий Кулеба
 
 
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