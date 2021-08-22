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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/kabul-1746758648.html
Белый дом пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул
Белый дом пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул - РИА Новости, 22.08.2021
Белый дом пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул
Соединенные Штаты готовы дать быстрый и мощный ответ, если радикальное движение "Талибан"* будет препятствовать допуску остающихся в Афганистане американских... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T16:48
2021-08-22T16:53
в мире
сша
талибан
афганистан
россия
джейк салливан
захват власти в афганистане талибами
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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты готовы дать быстрый и мощный ответ, если радикальное движение "Талибан"* будет препятствовать допуску остающихся в Афганистане американских граждан в аэропорт Кабула, откуда ведется эвакуация, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы донесли до них, что, если они не будут позволять нашим гражданам покинуть страну, а также попытаются сорвать или каким-то образом вмешаться в наши операции и эвакуацию, мы дадим быстрый и мощный ответ", - сказал Салливан в интервью телеканалу NBC News.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, россия, джейк салливан
16:48 22.08.2021 (обновлено: 16:53 22.08.2021)
 
Белый дом пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул

Советник президента США Салливан пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты готовы дать быстрый и мощный ответ, если радикальное движение "Талибан"* будет препятствовать допуску остающихся в Афганистане американских граждан в аэропорт Кабула, откуда ведется эвакуация, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы донесли до них, что, если они не будут позволять нашим гражданам покинуть страну, а также попытаются сорвать или каким-то образом вмешаться в наши операции и эвакуацию, мы дадим быстрый и мощный ответ", - сказал Салливан в интервью телеканалу NBC News.
Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
Вчера, 09:57Захват власти в Афганистане талибами
Аэропорт Кабула закрывается на 48 часов
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанРоссияДжейк Салливан
 
 
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