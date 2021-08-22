https://ria.ru/20210822/kabul-1746758648.html

Белый дом пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул

Белый дом пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул - РИА Новости, 22.08.2021

Белый дом пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул

Соединенные Штаты готовы дать быстрый и мощный ответ, если радикальное движение "Талибан"* будет препятствовать допуску остающихся в Афганистане американских... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T16:48

2021-08-22T16:48

2021-08-22T16:53

в мире

сша

талибан

афганистан

россия

джейк салливан

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты готовы дать быстрый и мощный ответ, если радикальное движение "Талибан"* будет препятствовать допуску остающихся в Афганистане американских граждан в аэропорт Кабула, откуда ведется эвакуация, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы донесли до них, что, если они не будут позволять нашим гражданам покинуть страну, а также попытаются сорвать или каким-то образом вмешаться в наши операции и эвакуацию, мы дадим быстрый и мощный ответ", - сказал Салливан в интервью телеканалу NBC News.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210822/kabul-1746726736.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, россия, джейк салливан