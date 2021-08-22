https://ria.ru/20210822/kabul-1746758648.html
Белый дом пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул
Белый дом пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул - РИА Новости, 22.08.2021
Белый дом пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул
Соединенные Штаты готовы дать быстрый и мощный ответ, если радикальное движение "Талибан"* будет препятствовать допуску остающихся в Афганистане американских... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T16:48
2021-08-22T16:48
2021-08-22T16:53
в мире
сша
талибан
афганистан
россия
джейк салливан
захват власти в афганистане талибами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746179003_0:167:2417:1527_1920x0_80_0_0_7b498088380c7749aaaba53659e8af97.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты готовы дать быстрый и мощный ответ, если радикальное движение "Талибан"* будет препятствовать допуску остающихся в Афганистане американских граждан в аэропорт Кабула, откуда ведется эвакуация, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы донесли до них, что, если они не будут позволять нашим гражданам покинуть страну, а также попытаются сорвать или каким-то образом вмешаться в наши операции и эвакуацию, мы дадим быстрый и мощный ответ", - сказал Салливан в интервью телеканалу NBC News.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210822/kabul-1746726736.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746179003_406:245:2217:1603_1920x0_80_0_0_05a3d170c804968aa664d119efe0cec8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, талибан, афганистан, россия, джейк салливан
16:48 22.08.2021 (обновлено: 16:53 22.08.2021)
Белый дом пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул
Советник президента США Салливан пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул