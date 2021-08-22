https://ria.ru/20210822/kabul-1746727553.html

У аэропорта Кабула погибли семь человек

У аэропорта Кабула погибли семь человек - РИА Новости, 22.08.2021

У аэропорта Кабула погибли семь человек

Не менее семи граждан Афганистана погибли рядом с аэропортом Кабула, сообщает телеканал ABC со ссылкой на минобороны Британии. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T10:01

2021-08-22T10:01

2021-08-22T10:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

безопасность

кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Не менее семи граждан Афганистана погибли рядом с аэропортом Кабула, сообщает телеканал ABC со ссылкой на минобороны Британии.Ранее о гибели в давке у аэропорта трех человек сообщил телеканал Sky News.После того, как талибы вошли в Кабул, в столичный аэропорт стали стекаться тысячи людей в надежде покинуть страну, в связи с этим возникали давки, инциденты, а также сообщалось о гибели людей в результате стрельбы американских и британских военных, которые участвуют в эвакуации из Афганистана иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210822/tramp-1746724352.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, безопасность, кабул (город), афганистан