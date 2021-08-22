10:01 22.08.2021 (обновлено: 10:26 22.08.2021)
У аэропорта Кабула погибли семь человек
Телеканал ABC: семь человек погибли рядом с аэропортом Кабула
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Не менее семи граждан Афганистана погибли рядом с аэропортом Кабула, сообщает телеканал ABC со ссылкой на минобороны Британии.
"Мы искренне скорбим вместе с семьями семерых афганских граждан, которые, к несчастью, погибли в давке в Кабуле", - приводит телеканал слова представителя британского министерства обороны.
Ранее о гибели в давке у аэропорта трех человек сообщил телеканал Sky News.
После того, как талибы вошли в Кабул, в столичный аэропорт стали стекаться тысячи людей в надежде покинуть страну, в связи с этим возникали давки, инциденты, а также сообщалось о гибели людей в результате стрельбы американских и британских военных, которые участвуют в эвакуации из Афганистана иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.