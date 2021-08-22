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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/kabul-1746726736.html
Аэропорт Кабула закрывается на 48 часов
Аэропорт Кабула закрывается на 48 часов - РИА Новости, 22.08.2021
Аэропорт Кабула закрывается на 48 часов
Аэропорт Кабула закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории, передает агентство Khaama Press со ссылкой на Госдеп США. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T09:57
2021-08-22T11:50
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Аэропорт Кабула закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории, передает агентство Khaama Press со ссылкой на Госдеп США.При этом у ворот аэропорта собрались тысячи человек, которые хотят покинуть страну.Талибы заявили, что намерены в ближайшие часы наладить ситуацию и облегчить процедуру выезда из воздушной гавани."Открытие дороги для выезда из аэропорта Кабула необходимо для соблюдения порядка и закона", — сказал РИА Новости представитель движения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики радикального движения "Талибан"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны.Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там царит хаос: люди штурмуют иностранные самолеты, которые вывозят дипломатических сотрудников. Несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта, десятки пострадали при стрельбе и в давке.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210821/kabul-1746706424.html
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Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции
Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции
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в мире, сша, талибан, афганистан, россия
09:57 22.08.2021 (обновлено: 11:50 22.08.2021)
 
Аэропорт Кабула закрывается на 48 часов

Khaama Pres: аэропорт Кабула закрывается на 48 часов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Аэропорт Кабула закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории, передает агентство Khaama Press со ссылкой на Госдеп США.
При этом у ворот аэропорта собрались тысячи человек, которые хотят покинуть страну.
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Посол России в Кабуле заявил, что не верит в планы экспансии талибов
Талибы заявили, что намерены в ближайшие часы наладить ситуацию и облегчить процедуру выезда из воздушной гавани.
"Открытие дороги для выезда из аэропорта Кабула необходимо для соблюдения порядка и закона", — сказал РИА Новости представитель движения.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики радикального движения "Талибан"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны.
Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там царит хаос: люди штурмуют иностранные самолеты, которые вывозят дипломатических сотрудников. Несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта, десятки пострадали при стрельбе и в давке.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанРоссия
 
 
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