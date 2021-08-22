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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210822/idol-1746333663.html
В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол - РИА Новости, 22.08.2021
В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
На западе Ирландии при прокладке дороги был обнаружен 1600-летний деревянный идол, сообщает ARTnews. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T05:06
2021-08-22T05:06
культура
ирландия
новости культуры
археология
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. На западе Ирландии при прокладке дороги был обнаружен 1600-летний деревянный идол, сообщает ARTnews. Его длина — восемь футов (243,84 сантиметра). Он был вырезан из дуба. Археологи извлекли скульптуру из болота в графстве Роскоммон. Находка была сделана приблизительно в шести с половиной километрах от Раткрогана — столицы одного из пяти древних ирландских королевств. В этом районе находится более 240 археологических памятников, в том числе курганы эпохи неолита и бронзового века, крепости и земляные валы. Раньше считали, что Раткроган — это вход в потусторонний мир, в средневековье его называли "Ирландскими вратами в ад".Рядом с идолом также были найдены останки животных и ритуальный кинжал, поэтому исследователи предполагают, что там могли совершаться жертвоприношения языческому божеству. "Наши предки верили, что болота — это мистические места, где можно связаться с богами и потусторонним миром", — рассказывает археолог Ева Кэмпбелл. В течение ближайших трех лет идол будет проведена реконструкция идола, потом он будет выставлен в Национальном музее Ирландии.
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ирландия, новости культуры, археология
05:06 22.08.2021
 

В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол

© Фото : Rathcroghan Visitor CentreДеревянный идол, найденный в комплексе археологических раскопок Раткроган в Ирландии
Деревянный идол, найденный в комплексе археологических раскопок Раткроган в Ирландии - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© Фото : Rathcroghan Visitor Centre
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. На западе Ирландии при прокладке дороги был обнаружен 1600-летний деревянный идол, сообщает ARTnews.
Его длина — восемь футов (243,84 сантиметра). Он был вырезан из дуба.
Археологи извлекли скульптуру из болота в графстве Роскоммон. Находка была сделана приблизительно в шести с половиной километрах от Раткрогана — столицы одного из пяти древних ирландских королевств. В этом районе находится более 240 археологических памятников, в том числе курганы эпохи неолита и бронзового века, крепости и земляные валы. Раньше считали, что Раткроган — это вход в потусторонний мир, в средневековье его называли "Ирландскими вратами в ад".
Рядом с идолом также были найдены останки животных и ритуальный кинжал, поэтому исследователи предполагают, что там могли совершаться жертвоприношения языческому божеству.
"Наши предки верили, что болота — это мистические места, где можно связаться с богами и потусторонним миром", — рассказывает археолог Ева Кэмпбелл.
В течение ближайших трех лет идол будет проведена реконструкция идола, потом он будет выставлен в Национальном музее Ирландии.
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