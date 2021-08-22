https://ria.ru/20210822/idol-1746333663.html

В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол

В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол - РИА Новости, 22.08.2021

В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол

На западе Ирландии при прокладке дороги был обнаружен 1600-летний деревянный идол, сообщает ARTnews. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T05:06

2021-08-22T05:06

2021-08-22T05:06

культура

ирландия

новости культуры

археология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746333479_0:75:2008:1205_1920x0_80_0_0_2f67d1edbac3d32d83ffde9db9735acc.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. На западе Ирландии при прокладке дороги был обнаружен 1600-летний деревянный идол, сообщает ARTnews. Его длина — восемь футов (243,84 сантиметра). Он был вырезан из дуба. Археологи извлекли скульптуру из болота в графстве Роскоммон. Находка была сделана приблизительно в шести с половиной километрах от Раткрогана — столицы одного из пяти древних ирландских королевств. В этом районе находится более 240 археологических памятников, в том числе курганы эпохи неолита и бронзового века, крепости и земляные валы. Раньше считали, что Раткроган — это вход в потусторонний мир, в средневековье его называли "Ирландскими вратами в ад".Рядом с идолом также были найдены останки животных и ритуальный кинжал, поэтому исследователи предполагают, что там могли совершаться жертвоприношения языческому божеству. "Наши предки верили, что болота — это мистические места, где можно связаться с богами и потусторонним миром", — рассказывает археолог Ева Кэмпбелл. В течение ближайших трех лет идол будет проведена реконструкция идола, потом он будет выставлен в Национальном музее Ирландии.

https://ria.ru/20210817/bouquets-1745939354.html

ирландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирландия, новости культуры, археология