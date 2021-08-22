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В Китае рассказали, как правильно вести себя в гостях у россиян
В Китае рассказали, как правильно вести себя в гостях у россиян - РИА Новости, 22.08.2021
В Китае рассказали, как правильно вести себя в гостях у россиян
Китайский пользователь портала Sohu рассказал о правилах поведения в гостях у россиян. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T09:10
2021-08-22T09:10
2021-08-22T12:46
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россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Китайский пользователь портала Sohu рассказал о правилах поведения в гостях у россиян.По словам автора, в России не любят непрошеных гостей. Поэтому он посоветовал заранее договориться о встрече."Но все равно не приходите слишком рано", — предупреждает он.Он также рассказал, что в гости лучше идти с подарком. Хорошим вариантом будут цветы, добавил автор. При встрече, если хозяева не проявляют инициативу для рукопожатия, лучше просто приветственно кивнуть."У россиян обычно нет привычки показывать гостям дом", — говорится в статье.Трапеза проходит за столом. По словам автора, популярные темы для разговора во время еды — политика, семейные дела, а вот погоду россияне обсуждать не любят.Пользователь советует не задерживаться слишком долго, даже если хозяева просят остаться."Прощаясь, россияне обычно только провожают гостей до дверей и машут рукой вслед — это их обычай", — отметил он.Кроме того, он рассказал о традиции не пожимать руку на пороге.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210821/eda-1746663849.html
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общество, китай, россия
09:10 22.08.2021 (обновлено: 12:46 22.08.2021)
В Китае рассказали, как правильно вести себя в гостях у россиян
Китайский пользователь Sohu перечислил советы, как правильно ходить в гости к россиянам
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Китайский пользователь портала Sohu
рассказал о правилах поведения в гостях у россиян.
По словам автора, в России
не любят непрошеных гостей. Поэтому он посоветовал заранее договориться о встрече.
"Но все равно не приходите слишком рано", — предупреждает он.
Он также рассказал, что в гости лучше идти с подарком. Хорошим вариантом будут цветы, добавил автор. При встрече, если хозяева не проявляют инициативу для рукопожатия, лучше просто приветственно кивнуть.
"У россиян обычно нет привычки показывать гостям дом", — говорится в статье.
Трапеза проходит за столом. По словам автора, популярные темы для разговора во время еды — политика, семейные дела, а вот погоду россияне обсуждать не любят.
Пользователь советует не задерживаться слишком долго, даже если хозяева просят остаться.
"Прощаясь, россияне обычно только провожают гостей до дверей и машут рукой вслед — это их обычай", — отметил он.
Кроме того, он рассказал о традиции не пожимать руку на пороге.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>