https://ria.ru/20210822/gosti-1746724527.html

В Китае рассказали, как правильно вести себя в гостях у россиян

В Китае рассказали, как правильно вести себя в гостях у россиян - РИА Новости, 22.08.2021

В Китае рассказали, как правильно вести себя в гостях у россиян

Китайский пользователь портала Sohu рассказал о правилах поведения в гостях у россиян. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T09:10

2021-08-22T09:10

2021-08-22T12:46

общество

китай

россия

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Китайский пользователь портала Sohu рассказал о правилах поведения в гостях у россиян.По словам автора, в России не любят непрошеных гостей. Поэтому он посоветовал заранее договориться о встрече."Но все равно не приходите слишком рано", — предупреждает он.Он также рассказал, что в гости лучше идти с подарком. Хорошим вариантом будут цветы, добавил автор. При встрече, если хозяева не проявляют инициативу для рукопожатия, лучше просто приветственно кивнуть."У россиян обычно нет привычки показывать гостям дом", — говорится в статье.Трапеза проходит за столом. По словам автора, популярные темы для разговора во время еды — политика, семейные дела, а вот погоду россияне обсуждать не любят.Пользователь советует не задерживаться слишком долго, даже если хозяева просят остаться."Прощаясь, россияне обычно только провожают гостей до дверей и машут рукой вслед — это их обычай", — отметил он.Кроме того, он рассказал о традиции не пожимать руку на пороге.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210821/eda-1746663849.html

https://ria.ru/20210805/eda-1744456895.html

https://ria.ru/20200423/1570445307.html

китай

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общество, китай, россия