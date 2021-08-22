https://ria.ru/20210822/gossimvoly-1746209553.html

Государственные символы от Петра Великого до наших дней

Государственные символы от Петра Великого до наших дней - РИА Новости, 22.08.2021

Государственные символы от Петра Великого до наших дней

Бело-сине-красный триколор и герб с двуглавым орлом – это известные всем государственные символы нашей страны. Но так было не всегда: их вид и символические... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T10:00

2021-08-22T10:00

2021-08-22T11:04

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петр i

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морская держава

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Бело-сине-красный триколор и герб с двуглавым орлом – это известные всем государственные символы нашей страны. Но так было не всегда: их вид и символические значения менялись не раз. О том, какие изменения происходили по воле Петра I, а также что означали эти новшества, рассказали корреспонденту проекта "Морская держава" историки и специалисты в области геральдики.Герб как признак европейского государстваГербы появились в Европе еще в XII веке, рассказал заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов. Изначально рыцари использовали гербы как свидетельства принадлежности к определенному сословию.Историк рассказал, что российский герб возник в XV веке, при Иване III. Двуглавый орел был перенят у Византии и говорил о сопричастности с византийскими императорскими династиями, о родственных связях с ними.Изначально герб был на великокняжеской, а потом на царской печати. К концу XVII века его изображение было достаточно сложным: центральное место занимал двуглавый орел с тремя коронами над головами, с поднятыми крыльями, фигурой всадника-змееборца на груди птицы и скипетром с державой в лапах."При Петре Великом герб начали видоизменять. В 1710-х годах изменились формы корон, которые венчали головы величественной птицы. Раньше они были в виде царских венцов, а теперь их изобразили в виде императорских корон. Стоит отметить, что они появились на несколько лет раньше, чем Россия стала империей. Следующее изменение орла коснулось его крыльев – на них появилось изображение гербов важнейших княжеств и царств, названия которых входили в царский титул (киевский, владимирский, новгородский гербы и гербы царств Казанского, Астраханского, Сибирского). В 1726 году законодательно зафиксировали цвет орла – отныне он должен был изображаться черным на золотом фоне. Такая расцветка отсылала к западноевропейской геральдике. Иными словами, при Петре I происходило развитие герба в сторону его европеизации, что соответствовало общей тенденции политики царя", – пояснил Евгений Пчелов.Старый герб, новый смыслВместе с визуальными изменениями герба поменялось и его символическое значение. Отныне эмблема с воином, побивающим змея, расположенная на груди двуглавого орла, больше не воспринималась как фигура государя, борющегося с символом мирового зла, как привыкли считать в XVI–XVII веках. При Петре I змееборец впервые в русской традиции был назван Святым Георгием Победоносцем, подчеркнул доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова Сергей Перевезенцев, рассказывая о символическом значении государственных атрибутов того времени.Изменение символики шло рука об руку и с другими новшествами царя во внешней и внутренней политике. Так, Петр отказался от использования традиционной религиозной аргументации в государственной деятельности, сделав Церковь лишь одной из разновидностей госструктур, а на международной арене Россия временно перестала выступать защитницей православной веры, однако православие по-прежнему оставалось государственной религией, отметил Сергей Перевезенцев.Наследие первокрестителя РусиИ хотя Петр I отказался от религиозной модели управления государством, в официальной символике сохранились важные элементы православной веры. Самодержец добавил на герб изображение цепи ордена Андрея Первозванного.Помимо ордена в государственной символике России того времени появился и Андреевский флаг. Его внешний вид – две скрещенные синие полосы на белом фоне, они символизируют крест, на котором распяли апостола. И несмотря на ряд внешних изменений, которые появлялись и в эпоху Петра, и после, белое полотно с синим крестом – символ Военно-морского флота России по сей день.Судьба триколораА вот история современного символа российского государства – привычного всем триколора – более богата и запутана, чем история герба или морского знамени.Его появление историки чаще связывают с именем отца Петра I, Алексея Михайловича, который тоже очень любил европейские новшества. Так, во время строительства корабля "Орел" приглашенный из Голландии корабельный мастер Ламберт Гельт предложил царю водрузить на корму фрегата флаг, как это принято делать в европейских странах. Однако на Руси к тому времени такой традиции просто не существовало.Петр I за время своего царствования предложил множество различных вариантов флагов – и государственных, и военных, и морских, и даже сухопутных. Но в расцветке флагов чаще всего он оставался верным трем цветам: белому, синему и красному. Сохранился его черно-белый рисунок 1699 года – некий флажок разделен по горизонтали на три полосы, а на каждой из полос написано: на верхней – "белое", на средней – "синее", на нижней – "красное". Благодаря Петру I и был введен в государственный оборот известный ныне триколор.Впоследствии разные русские государи меняли официальную символику на свое усмотрение, чаще всего следуя советам приглашенных иностранных геральдистов. Перевезенцев отметил, что, например, в XIХ веке у разных императоров были в фаворитах то бело-сине-красный триколор, то черно-золото-(желто)-белый. При этом одновременно использовались оба варианта флага. Для того чтобы обосновать выбор того или иного флага, создавались целые комиссии. По словам Перевезенцева, в конце XIXвека одна из таких комиссий очень оригинально обосновала выбор именно бело-сине-красного полотна."В частности, утверждалось, что цвета флага якобы отвечали народным вкусам, были им близки, потому что мужики ходят в красных, синих и белых рубахах, а бабы – в красных и синих сарафанах. Общественное мнение с трудом восприняло столь странную аргументацию. В результате в начале XX века была создана новая геральдическая комиссия, которая рассматривала возможность возвращения к черно-желто-белому полотнищу. Однако окончательное решение так и не было принято. Точку в этих спорах поставили революционные бури 1917 года. Но в любом случае ни один из этих триколоров не вырастал из традиционной русской почвы, не имел никакого смыслового содержания, каждая расцветка просто была установлена указом государя, и все", – отметил специалист.Сегодня бело-сине-красный триколор и герб с двуглавым орлом и Георгием Победоносцем на груди величественной птицы – известные каждому россиянину государственные символы страны. Они объединяют в себе черты различных исторических эпох, напоминая тем самым, что мы продолжатели и наследники всей тысячелетней истории России, а не только одного из ее исторических этапов, подчеркнул Сергей Перевезенцев.

https://ria.ru/20210521/torgovlya-1732825146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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европа, петр i, россия, морская держава