https://ria.ru/20210822/gilliam-1746728311.html

Режиссер Гиллиам на украинском кинофестивале поблагодарил Россию

Режиссер Гиллиам на украинском кинофестивале поблагодарил Россию - РИА Новости, 22.08.2021

Режиссер Гиллиам на украинском кинофестивале поблагодарил Россию

Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Россию и Украину при получении награды на Одесском международном кинофестивале, пишут "Vesti.ua". РИА Новости, 22.08.2021

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культура

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Россию и Украину при получении награды на Одесском международном кинофестивале, пишут "Vesti.ua".В благодарственной речи он назвал Одессу частью России. "Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" — сказал Гиллиам.Ему пришлось извиниться, объяснив ошибку "особой атмосферой" кинофестиваля.Терри Гиллиам известен как участник комедийной группы "Монти Пайтон", а также режиссер фильмов "Король-рыбак", "12 обезьян", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "Воображариум доктора Парнаса".

https://ria.ru/20200413/1569943012.html

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2021

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"Спасибо, Россия!" – Терри Гиллиам перепутал страну на Одесском кинофестивале Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Россию и Украину при получении награды на Одесском международном кинофестивале. В благодарственной речи он назвал Одессу частью России. "Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" – сказал Гиллиам. Зрители начали освистывать режиссера, и ему пришлось извиниться, объяснив ошибку "особой атмосферой" кинофестиваля. 2021-08-22T10:11 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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украина, одесса, россия, культура