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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210822/gilliam-1746728311.html
Режиссер Гиллиам на украинском кинофестивале поблагодарил Россию
Режиссер Гиллиам на украинском кинофестивале поблагодарил Россию - РИА Новости, 22.08.2021
Режиссер Гиллиам на украинском кинофестивале поблагодарил Россию
Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Россию и Украину при получении награды на Одесском международном кинофестивале, пишут "Vesti.ua". РИА Новости, 22.08.2021
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украина
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россия
культура
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Россию и Украину при получении награды на Одесском международном кинофестивале, пишут "Vesti.ua".В благодарственной речи он назвал Одессу частью России. "Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" — сказал Гиллиам.Ему пришлось извиниться, объяснив ошибку "особой атмосферой" кинофестиваля.Терри Гиллиам известен как участник комедийной группы "Монти Пайтон", а также режиссер фильмов "Король-рыбак", "12 обезьян", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "Воображариум доктора Парнаса".
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"Спасибо, Россия!" – Терри Гиллиам перепутал страну на Одесском кинофестивале
Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Россию и Украину при получении награды на Одесском международном кинофестивале. В благодарственной речи он назвал Одессу частью России. "Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" – сказал Гиллиам. Зрители начали освистывать режиссера, и ему пришлось извиниться, объяснив ошибку "особой атмосферой" кинофестиваля.
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украина, одесса, россия, культура
10:11 22.08.2021 (обновлено: 11:57 22.08.2021)
 
Режиссер Гиллиам на украинском кинофестивале поблагодарил Россию

Британский режиссер Терри Гиллиам на кинофестивале в Одессе поблагодарил Россию вместо Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Россию и Украину при получении награды на Одесском международном кинофестивале, пишут "Vesti.ua".
В благодарственной речи он назвал Одессу частью России. "Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" — сказал Гиллиам.
Ему пришлось извиниться, объяснив ошибку "особой атмосферой" кинофестиваля.
Терри Гиллиам известен как участник комедийной группы "Монти Пайтон", а также режиссер фильмов "Король-рыбак", "12 обезьян", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "Воображариум доктора Парнаса".
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