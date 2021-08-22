https://ria.ru/20210822/gilliam-1746728311.html
Режиссер Гиллиам на украинском кинофестивале поблагодарил Россию
Режиссер Гиллиам на украинском кинофестивале поблагодарил Россию - РИА Новости, 22.08.2021
Режиссер Гиллиам на украинском кинофестивале поблагодарил Россию
Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Россию и Украину при получении награды на Одесском международном кинофестивале, пишут "Vesti.ua". РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T10:11
2021-08-22T10:11
2021-08-22T11:57
культура
украина
одесса
россия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746735885_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_758eb24003fc9ffdb11299012aaf127a.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Россию и Украину при получении награды на Одесском международном кинофестивале, пишут "Vesti.ua".В благодарственной речи он назвал Одессу частью России. "Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" — сказал Гиллиам.Ему пришлось извиниться, объяснив ошибку "особой атмосферой" кинофестиваля.Терри Гиллиам известен как участник комедийной группы "Монти Пайтон", а также режиссер фильмов "Король-рыбак", "12 обезьян", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "Воображариум доктора Парнаса".
https://ria.ru/20200413/1569943012.html
украина
одесса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746735885_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_667145ee2d2830876a6073060b448b41.jpg
"Спасибо, Россия!" – Терри Гиллиам перепутал страну на Одесском кинофестивале
Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Россию и Украину при получении награды на Одесском международном кинофестивале. В благодарственной речи он назвал Одессу частью России. "Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" – сказал Гиллиам. Зрители начали освистывать режиссера, и ему пришлось извиниться, объяснив ошибку "особой атмосферой" кинофестиваля.
2021-08-22T10:11
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, одесса, россия, культура
10:11 22.08.2021 (обновлено: 11:57 22.08.2021)
Режиссер Гиллиам на украинском кинофестивале поблагодарил Россию
Британский режиссер Терри Гиллиам на кинофестивале в Одессе поблагодарил Россию вместо Украины