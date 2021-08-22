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День государственного флага отметили в России
День государственного флага отметили в России - РИА Новости, 22.08.2021
День государственного флага отметили в России
День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа. Ровно 30 лет назад он получил официальный статус.
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праздник
республика татарстан (татарстан)
москва
нижний новгород
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Сегодня по всей стране прошли праздничные мероприятия: флешмобы, концерты, мастер-классы, квесты. Так, в Нижнем Новгороде волонтеры и общественники растянули 50-метровый триколор на ступенях отреставрированной Чкаловской лестницы, а в Москве на Поклонной горе жители столицы развернули флаг, размер которого – 1000 квадратных метров.
республика татарстан (татарстан)
москва
нижний новгород
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4.7
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353
60
День государственного флага отметили в России
День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа. Ровно 30 лет назад он получил официальный статус. Сегодня по всей стране прошли праздничные мероприятия: флешмобы, концерты, мастер-классы, квесты. Так, в Нижнем Новгороде волонтеры и общественники растянули 50-метровый триколор на ступенях отреставрированной Чкаловской лестницы, а в Москве на Поклонной горе жители столицы развернули флаг, размер которого – 1000 квадратных метров.
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видео, праздник, республика татарстан (татарстан), москва, нижний новгород, видео
День государственного флага отметили в России
День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа. Ровно 30 лет назад он получил официальный статус.
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17:25 22.08.2021 (обновлено: 17:31 22.08.2021)
 

День государственного флага отметили в России

Читать ria.ru в
День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа. Ровно 30 лет назад он получил официальный статус.
Сегодня по всей стране прошли праздничные мероприятия: флешмобы, концерты, мастер-классы, квесты. Так, в Нижнем Новгороде волонтеры и общественники растянули 50-метровый триколор на ступенях отреставрированной Чкаловской лестницы, а в Москве на Поклонной горе жители столицы развернули флаг, размер которого – 1000 квадратных метров.
 
ВидеоПраздникРеспублика Татарстан (Татарстан)МоскваНижний Новгород
 
 
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