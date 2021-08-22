https://ria.ru/20210822/flag-1746760783.html

День государственного флага отметили в России

День государственного флага отметили в России - РИА Новости, 22.08.2021

День государственного флага отметили в России

День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа. Ровно 30 лет назад он получил официальный статус.

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2021-08-22T17:25

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видео

праздник

республика татарстан (татарстан)

москва

нижний новгород

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Сегодня по всей стране прошли праздничные мероприятия: флешмобы, концерты, мастер-классы, квесты. Так, в Нижнем Новгороде волонтеры и общественники растянули 50-метровый триколор на ступенях отреставрированной Чкаловской лестницы, а в Москве на Поклонной горе жители столицы развернули флаг, размер которого – 1000 квадратных метров.

республика татарстан (татарстан)

москва

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

День государственного флага отметили в России День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа. Ровно 30 лет назад он получил официальный статус. Сегодня по всей стране прошли праздничные мероприятия: флешмобы, концерты, мастер-классы, квесты. Так, в Нижнем Новгороде волонтеры и общественники растянули 50-метровый триколор на ступенях отреставрированной Чкаловской лестницы, а в Москве на Поклонной горе жители столицы развернули флаг, размер которого – 1000 квадратных метров. 2021-08-22T17:25 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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