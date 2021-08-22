Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/flag-1746752552.html
В ЛНР прошел автомотопробег в честь Дня российского флага
В ЛНР прошел автомотопробег в честь Дня российского флага - РИА Новости, 22.08.2021
В ЛНР прошел автомотопробег в честь Дня российского флага
Автомотопробег в честь Дня Государственного флага Российской Федерации прошел в воскресенье в Луганске, сообщили журналистам в пресс-службе общественного... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:36
2021-08-22T15:51
в мире
оон
луганск
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746753141_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_825fa81ee138f8d9f6b2a27bdbf95577.jpg
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Автомотопробег в честь Дня Государственного флага Российской Федерации прошел в воскресенье в Луганске, сообщили журналистам в пресс-службе общественного движения "Мир Луганщине".День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации"."В Луганске 22 августа участники общественного движения "Мир Луганщине", депутаты Народного совета ЛНР, представители мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" и жители города провели зрелищные мероприятия в честь празднования Дня Государственного флага Российской Федерации", - сообщил представитель пресс-службы движения.Депутат Народного совета самопровозглашенной ЛНР Денис Колесников уточнил журналистам, что в пробеге приняли участие более 60 автомобилистов и 50 мотоциклистов. Участники автопробега ехали с российскими триколорами и флагами ЛНР."Мы проехали по всему городу и поздравили наших жителей. Сегодня ведь и наш праздник, так как мы идем по пути интеграции с Российской Федерацией", – сказал Колесников.На главной площади Луганска участники пробега выстроились в слово "Россия", а активисты общественного движения "Мир Луганщине" развернули огромный триколор и запустили в небо композицию из воздушных шаров в виде флага России."Сегодня мы празднуем День Государственного флага Российской Федерации, как своего. Все, что мы делаем эти долгие, к сожалению, кровавые семь лет – это все для того, чтобы этот самый прекрасный в мире флаг стал нашим не только по духу, но и на государственном уровне, чтобы он стал флагом луганской и донецкой земли", – сказал журналистам президент мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" Виталий Кишкинов.
https://ria.ru/20210822/flag-1746732513.html
https://ria.ru/20210822/flag-1746501366.html
луганск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746753141_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_85bc63327cc4349baea0dac3c4f7f53e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, луганск, донецкая народная республика, россия
15:36 22.08.2021 (обновлено: 15:51 22.08.2021)
 
В ЛНР прошел автомотопробег в честь Дня российского флага

Движение "Мир Луганщине": в ЛНР прошел автомотопробег в честь Дня Государственного флага России

© Фото : ОД "Мир Луганщине"Участники автопробега и флешмоба в честь празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Луганске
Участники автопробега и флешмоба в честь празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Луганске - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© Фото : ОД "Мир Луганщине"
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Автомотопробег в честь Дня Государственного флага Российской Федерации прошел в воскресенье в Луганске, сообщили журналистам в пресс-службе общественного движения "Мир Луганщине".
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
"В Луганске 22 августа участники общественного движения "Мир Луганщине", депутаты Народного совета ЛНР, представители мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" и жители города провели зрелищные мероприятия в честь празднования Дня Государственного флага Российской Федерации", - сообщил представитель пресс-службы движения.
Депутат Народного совета самопровозглашенной ЛНР Денис Колесников уточнил журналистам, что в пробеге приняли участие более 60 автомобилистов и 50 мотоциклистов. Участники автопробега ехали с российскими триколорами и флагами ЛНР.
"Мы проехали по всему городу и поздравили наших жителей. Сегодня ведь и наш праздник, так как мы идем по пути интеграции с Российской Федерацией", – сказал Колесников.
Сотрудники аварийно-спасательного отряда Крым-Спас с флагом России на вершине горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
Вчера, 11:20
Флаг России установили на вершине горы Ай-Петри
На главной площади Луганска участники пробега выстроились в слово "Россия", а активисты общественного движения "Мир Луганщине" развернули огромный триколор и запустили в небо композицию из воздушных шаров в виде флага России.
"Сегодня мы празднуем День Государственного флага Российской Федерации, как своего. Все, что мы делаем эти долгие, к сожалению, кровавые семь лет – это все для того, чтобы этот самый прекрасный в мире флаг стал нашим не только по духу, но и на государственном уровне, чтобы он стал флагом луганской и донецкой земли", – сказал журналистам президент мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" Виталий Кишкинов.
Празднование Дня государственного флага России - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
Вчера, 00:41
День Государственного Флага России
 
В миреООНЛуганскДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT
05:57Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
05:08В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть рис
04:14Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
04:10Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
04:05"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
03:47Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
03:38Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
03:25В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
03:17Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах
03:13Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана
03:12На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе
03:08Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр"
03:02Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС
03:00Названы популярные способы обмана покупателей при просмотре квартиры
02:47В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
02:44СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана
02:12Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
02:10Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса
Лента новостейМолния