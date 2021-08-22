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В ЛНР прошел автомотопробег в честь Дня российского флага

В ЛНР прошел автомотопробег в честь Дня российского флага - РИА Новости, 22.08.2021

В ЛНР прошел автомотопробег в честь Дня российского флага

Автомотопробег в честь Дня Государственного флага Российской Федерации прошел в воскресенье в Луганске, сообщили журналистам в пресс-службе общественного... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T15:36

2021-08-22T15:36

2021-08-22T15:51

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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Автомотопробег в честь Дня Государственного флага Российской Федерации прошел в воскресенье в Луганске, сообщили журналистам в пресс-службе общественного движения "Мир Луганщине".День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации"."В Луганске 22 августа участники общественного движения "Мир Луганщине", депутаты Народного совета ЛНР, представители мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" и жители города провели зрелищные мероприятия в честь празднования Дня Государственного флага Российской Федерации", - сообщил представитель пресс-службы движения.Депутат Народного совета самопровозглашенной ЛНР Денис Колесников уточнил журналистам, что в пробеге приняли участие более 60 автомобилистов и 50 мотоциклистов. Участники автопробега ехали с российскими триколорами и флагами ЛНР."Мы проехали по всему городу и поздравили наших жителей. Сегодня ведь и наш праздник, так как мы идем по пути интеграции с Российской Федерацией", – сказал Колесников.На главной площади Луганска участники пробега выстроились в слово "Россия", а активисты общественного движения "Мир Луганщине" развернули огромный триколор и запустили в небо композицию из воздушных шаров в виде флага России."Сегодня мы празднуем День Государственного флага Российской Федерации, как своего. Все, что мы делаем эти долгие, к сожалению, кровавые семь лет – это все для того, чтобы этот самый прекрасный в мире флаг стал нашим не только по духу, но и на государственном уровне, чтобы он стал флагом луганской и донецкой земли", – сказал журналистам президент мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" Виталий Кишкинов.

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в мире, оон, луганск, донецкая народная республика, россия