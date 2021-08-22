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Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью

Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью - РИА Новости, 22.08.2021

Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью

Лидер легендарной российской рок-группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков заявил, что приглашение выступить на Koktebel Jazz Party в Крыму - большая честь для... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T14:34

2021-08-22T14:34

2021-08-22T14:34

культура

коктебель

республика крым

сергей чиграков

чиж & co

koktebel jazz party — 2021

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости. Лидер легендарной российской рок-группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков заявил, что приглашение выступить на Koktebel Jazz Party в Крыму - большая честь для коллектива."Чиж & Co" в воскресенье закроют 19-й фестиваль джаза в крымском Коктебеле.Как отметил лидер коллектива, группа не раз выступала в необычных местах. "Для нас это неудивительная история - играть на берегу моря. Мы играли и на берегу моря, и в пустыне, и на стройплощадке, и даже на борту самолета", - вспоминает Чиграков.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в артистическом поселке Коктебель 20 августа и продлится до воскресенья включительно.Как сообщали в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и вип-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (http://koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

коктебель

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коктебель, республика крым, сергей чиграков, чиж & co, koktebel jazz party — 2021