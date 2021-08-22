https://ria.ru/20210822/eda-1746761261.html

Ученые выяснили, на сколько разная еда уменьшает продолжительность жизни

Ученые выяснили, на сколько разная еда уменьшает продолжительность жизни - РИА Новости, 22.08.2021

Ученые выяснили, на сколько разная еда уменьшает продолжительность жизни

Ученые из Мичиганского университета смогли рассчитать, сколько времени тот или иной продукт отнимает от продолжительности жизни или добавляет к ней. Об этом... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T17:30

2021-08-22T17:30

2021-08-22T19:39

мичиганский университет

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573629707_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19c06fc71c848c394de59ea67f87526e.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Ученые из Мичиганского университета смогли рассчитать, сколько времени тот или иной продукт отнимает от продолжительности жизни или добавляет к ней. Об этом пишет The Telegraph.Специалисты создали стандартизированную систему расчета, с помощью которой они оценили более шести тысяч типов блюд и продуктов."Мы обнаружили, что в среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденный человеком, отнимает 27 секунд жизни", — говорится в статье.Например, с учетом других факторов один хот-дог "стоит" 36 минут продолжительности жизни, а порция колы — 12,5 минуты, заявляют ученые. Также негативно сказывается употребление красного мяса.Однако существует множество полезных в плане долголетия продуктов. Так, вычисления показали, что порция орехов добавляет 26 минут, а лосось — 16. Помимо этого, к полезным продуктам отнесли бобовые, фрукты и овощи.На основе расчетов, которые также брали во внимание влияние продуктов на окружающую среду через способы производства и хранения, эксперты рекомендовали увеличивать потребление рыбы и растительной пищи.

https://ria.ru/20210812/myaso-1745414494.html

https://rsport.ria.ru/20210618/myaso-1737494649.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мичиганский университет, здоровье - общество