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Ученые выяснили, на сколько разная еда уменьшает продолжительность жизни
Ученые выяснили, на сколько разная еда уменьшает продолжительность жизни - РИА Новости, 22.08.2021
Ученые выяснили, на сколько разная еда уменьшает продолжительность жизни
Ученые из Мичиганского университета смогли рассчитать, сколько времени тот или иной продукт отнимает от продолжительности жизни или добавляет к ней. Об этом... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T17:30
2021-08-22T19:39
мичиганский университет
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Ученые из Мичиганского университета смогли рассчитать, сколько времени тот или иной продукт отнимает от продолжительности жизни или добавляет к ней. Об этом пишет The Telegraph.Специалисты создали стандартизированную систему расчета, с помощью которой они оценили более шести тысяч типов блюд и продуктов."Мы обнаружили, что в среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденный человеком, отнимает 27 секунд жизни", — говорится в статье.Например, с учетом других факторов один хот-дог "стоит" 36 минут продолжительности жизни, а порция колы — 12,5 минуты, заявляют ученые. Также негативно сказывается употребление красного мяса.Однако существует множество полезных в плане долголетия продуктов. Так, вычисления показали, что порция орехов добавляет 26 минут, а лосось — 16. Помимо этого, к полезным продуктам отнесли бобовые, фрукты и овощи.На основе расчетов, которые также брали во внимание влияние продуктов на окружающую среду через способы производства и хранения, эксперты рекомендовали увеличивать потребление рыбы и растительной пищи.
https://ria.ru/20210812/myaso-1745414494.html
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мичиганский университет, здоровье - общество
17:30 22.08.2021 (обновлено: 19:39 22.08.2021)
 
Ученые выяснили, на сколько разная еда уменьшает продолжительность жизни

Американские ученые рассчитали, сколько продукты отнимают или добавляют к продолжительности жизни

© Depositphotos / khoroshkovФестиваль уличной еды
Фестиваль уличной еды - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© Depositphotos / khoroshkov
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Ученые из Мичиганского университета смогли рассчитать, сколько времени тот или иной продукт отнимает от продолжительности жизни или добавляет к ней. Об этом пишет The Telegraph.
Специалисты создали стандартизированную систему расчета, с помощью которой они оценили более шести тысяч типов блюд и продуктов.
"Мы обнаружили, что в среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденный человеком, отнимает 27 секунд жизни", — говорится в статье.
Например, с учетом других факторов один хот-дог "стоит" 36 минут продолжительности жизни, а порция колы — 12,5 минуты, заявляют ученые. Также негативно сказывается употребление красного мяса.
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Однако существует множество полезных в плане долголетия продуктов. Так, вычисления показали, что порция орехов добавляет 26 минут, а лосось — 16. Помимо этого, к полезным продуктам отнесли бобовые, фрукты и овощи.
На основе расчетов, которые также брали во внимание влияние продуктов на окружающую среду через способы производства и хранения, эксперты рекомендовали увеличивать потребление рыбы и растительной пищи.
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Мичиганский университетЗдоровье - Общество
 
 
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