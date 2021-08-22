https://ria.ru/20210822/eda-1746761261.html
Ученые выяснили, на сколько разная еда уменьшает продолжительность жизни
Ученые выяснили, на сколько разная еда уменьшает продолжительность жизни - РИА Новости, 22.08.2021
Ученые выяснили, на сколько разная еда уменьшает продолжительность жизни
Ученые из Мичиганского университета смогли рассчитать, сколько времени тот или иной продукт отнимает от продолжительности жизни или добавляет к ней. Об этом... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T17:30
2021-08-22T17:30
2021-08-22T19:39
мичиганский университет
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Ученые из Мичиганского университета смогли рассчитать, сколько времени тот или иной продукт отнимает от продолжительности жизни или добавляет к ней. Об этом пишет The Telegraph.Специалисты создали стандартизированную систему расчета, с помощью которой они оценили более шести тысяч типов блюд и продуктов."Мы обнаружили, что в среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденный человеком, отнимает 27 секунд жизни", — говорится в статье.Например, с учетом других факторов один хот-дог "стоит" 36 минут продолжительности жизни, а порция колы — 12,5 минуты, заявляют ученые. Также негативно сказывается употребление красного мяса.Однако существует множество полезных в плане долголетия продуктов. Так, вычисления показали, что порция орехов добавляет 26 минут, а лосось — 16. Помимо этого, к полезным продуктам отнесли бобовые, фрукты и овощи.На основе расчетов, которые также брали во внимание влияние продуктов на окружающую среду через способы производства и хранения, эксперты рекомендовали увеличивать потребление рыбы и растительной пищи.
https://ria.ru/20210812/myaso-1745414494.html
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мичиганский университет, здоровье - общество
17:30 22.08.2021 (обновлено: 19:39 22.08.2021)
Ученые выяснили, на сколько разная еда уменьшает продолжительность жизни
Американские ученые рассчитали, сколько продукты отнимают или добавляют к продолжительности жизни
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Ученые из Мичиганского университета
смогли рассчитать, сколько времени тот или иной продукт отнимает от продолжительности жизни или добавляет к ней. Об этом пишет The Telegraph
.
Специалисты создали стандартизированную систему расчета, с помощью которой они оценили более шести тысяч типов блюд и продуктов.
"Мы обнаружили, что в среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденный человеком, отнимает 27 секунд жизни", — говорится в статье.
Например, с учетом других факторов один хот-дог "стоит" 36 минут продолжительности жизни, а порция колы — 12,5 минуты, заявляют ученые. Также негативно сказывается употребление красного мяса.
Однако существует множество полезных в плане долголетия продуктов. Так, вычисления показали, что порция орехов добавляет 26 минут, а лосось — 16. Помимо этого, к полезным продуктам отнесли бобовые, фрукты и овощи.
На основе расчетов, которые также брали во внимание влияние продуктов на окружающую среду через способы производства и хранения, эксперты рекомендовали увеличивать потребление рыбы и растительной пищи.