https://ria.ru/20210822/drony-1746733526.html

Разработчик: дроны-камикадзе "Куб" готовы к поставке в российские войска

Разработчик: дроны-камикадзе "Куб" готовы к поставке в российские войска - РИА Новости, 22.08.2021

Разработчик: дроны-камикадзе "Куб" готовы к поставке в российские войска

Барражирующие боеприпасы "Куб", также известные как дроны-камикадзе, готовы к поставке в российские Вооруженные силы, сообщили РИА Новости в группе компаний... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T11:27

2021-08-22T11:27

2021-08-22T13:39

новое оружие россии

безопасность

калашников (концерн)

россия

форум "армия — 2021"

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 22 авг — РИА Новости. Барражирующие боеприпасы "Куб", также известные как дроны-камикадзе, готовы к поставке в российские Вооруженные силы, сообщили РИА Новости в группе компаний "Калашников" в рамках выставки "Армия-2021".Ударные беспилотные комплексы "Куб" разработаны и производятся входящей в "Калашников" компанией ZALA-AERO.По данным разработчика, беспилотники "Куб" предназначены для поражения удаленных наземных целей. Аппарат комплекса наводится на цель либо по заранее заданным координатам, либо оператором беспилотного комплекса по изображению, передаваемому с беспилотника.Максимальная скорость барражирующих боеприпасов "Куб" составляет до 130 километров в час, продолжительность полета — 30 минут. Беспилотники имеют размах крыла чуть меньше метра и способны нести боевую часть весом до 3 килограмм.По данным источника РИА Новости в "оборонке", беспилотники "Куб" применялись российскими военными в Сирии с 2019 года для нанесения ударов по целям террористов.

россия

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Презентация новых оружия и экипировки "Калашников" В рамках презентации новых оружия и экипировки "Калашников" продемонстрировал, как они могут применяться, например, в операциях по освобождению захваченных боевиками заложников. Стреляли холостыми, изображавшие террористов и заложника артисты не пострадали. 2021-08-22T11:27 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, калашников (концерн), россия, форум "армия — 2021", видео