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Разработчик: дроны-камикадзе "Куб" готовы к поставке в российские войска
Разработчик: дроны-камикадзе "Куб" готовы к поставке в российские войска - РИА Новости, 22.08.2021
Разработчик: дроны-камикадзе "Куб" готовы к поставке в российские войска
Барражирующие боеприпасы "Куб", также известные как дроны-камикадзе, готовы к поставке в российские Вооруженные силы, сообщили РИА Новости в группе компаний... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:27
2021-08-22T11:27
2021-08-22T13:39
новое оружие россии
безопасность
калашников (концерн)
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 22 авг — РИА Новости. Барражирующие боеприпасы "Куб", также известные как дроны-камикадзе, готовы к поставке в российские Вооруженные силы, сообщили РИА Новости в группе компаний "Калашников" в рамках выставки "Армия-2021".Ударные беспилотные комплексы "Куб" разработаны и производятся входящей в "Калашников" компанией ZALA-AERO.По данным разработчика, беспилотники "Куб" предназначены для поражения удаленных наземных целей. Аппарат комплекса наводится на цель либо по заранее заданным координатам, либо оператором беспилотного комплекса по изображению, передаваемому с беспилотника.Максимальная скорость барражирующих боеприпасов "Куб" составляет до 130 километров в час, продолжительность полета — 30 минут. Беспилотники имеют размах крыла чуть меньше метра и способны нести боевую часть весом до 3 килограмм.По данным источника РИА Новости в "оборонке", беспилотники "Куб" применялись российскими военными в Сирии с 2019 года для нанесения ударов по целям террористов.
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Презентация новых оружия и экипировки "Калашников"
В рамках презентации новых оружия и экипировки "Калашников" продемонстрировал, как они могут применяться, например, в операциях по освобождению захваченных боевиками заложников. Стреляли холостыми, изображавшие террористов и заложника артисты не пострадали.
2021-08-22T11:27
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безопасность, калашников (концерн), россия, форум "армия — 2021", видео
11:27 22.08.2021 (обновлено: 13:39 22.08.2021)
Разработчик: дроны-камикадзе "Куб" готовы к поставке в российские войска
Концерн "Калашников": дроны-камикадзе "Куб" готовы к поставке в российские войска
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 22 авг — РИА Новости.
Барражирующие боеприпасы "Куб", также известные как дроны-камикадзе, готовы к поставке в российские Вооруженные силы, сообщили РИА Новости в группе компаний "Калашников
" в рамках выставки "Армия-2021
".
"Барражирующие боеприпасы "Куб" находятся на этапе государственных испытаний. Мы готовы к поставке беспилотников "Куб" на склады Главного ракетно-артиллерийского управления. Эффективность аппаратов подтверждена в ходе испытаний", - сказали в компании.
Ударные беспилотные комплексы "Куб" разработаны и производятся входящей в "Калашников" компанией ZALA-AERO.
По данным разработчика, беспилотники "Куб" предназначены для поражения удаленных наземных целей. Аппарат комплекса наводится на цель либо по заранее заданным координатам, либо оператором беспилотного комплекса по изображению, передаваемому с беспилотника.
Максимальная скорость барражирующих боеприпасов "Куб" составляет до 130 километров в час, продолжительность полета — 30 минут. Беспилотники имеют размах крыла чуть меньше метра и способны нести боевую часть весом до 3 килограмм.
По данным источника РИА Новости в "оборонке", беспилотники "Куб" применялись российскими военными в Сирии с 2019 года для нанесения ударов по целям террористов.