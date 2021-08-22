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"Калашников" начал разработку дронов-камикадзе для морского базирования
"Калашников" начал разработку дронов-камикадзе для морского базирования - РИА Новости, 22.08.2021
"Калашников" начал разработку дронов-камикадзе для морского базирования
Компания ZALA Aero (входит в "Калашников") начала разработку морской версии дронов-камикадзе "КУБ", заявил журналистам в воскресенье руководитель спецпроектов... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T10:52
2021-08-22T10:52
2021-08-22T13:40
новое оружие россии
безопасность
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА, 22 авг - РИА Новости. Компания ZALA Aero (входит в "Калашников") начала разработку морской версии дронов-камикадзе "КУБ", заявил журналистам в воскресенье руководитель спецпроектов компании Никита Хамитов."В инициативном порядке мы начали разработку совершенно новой модификации комплекса "КУБ", предназначенной для морского базирования. Система, установленная на скоростных транспортно-десантных кораблях и катерах специального назначения, значительно увеличивает их боевые возможности", - сказал он.
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Презентация новых оружия и экипировки "Калашников"
В рамках презентации новых оружия и экипировки "Калашников" продемонстрировал, как они могут применяться, например, в операциях по освобождению захваченных боевиками заложников. Стреляли холостыми, изображавшие террористов и заложника артисты не пострадали.
2021-08-22T10:52
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безопасность, россия, форум "армия — 2021", видео
"Калашников" начал разработку дронов-камикадзе для морского базирования
КУБИНКА, 22 авг - РИА Новости. Компания ZALA Aero (входит в "Калашников") начала разработку морской версии дронов-камикадзе "КУБ", заявил журналистам в воскресенье руководитель спецпроектов компании Никита Хамитов.
2021-08-22T10:52
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PT0M30S
10:52 22.08.2021 (обновлено: 13:40 22.08.2021)
"Калашников" начал разработку дронов-камикадзе для морского базирования
Концерн "Калашников" начал разработку морской версии дронов-камикадзе "КУБ"