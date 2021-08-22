https://ria.ru/20210822/dron-1746730916.html

"Калашников" начал разработку дронов-камикадзе для морского базирования

"Калашников" начал разработку дронов-камикадзе для морского базирования - РИА Новости, 22.08.2021

"Калашников" начал разработку дронов-камикадзе для морского базирования

Компания ZALA Aero (входит в "Калашников") начала разработку морской версии дронов-камикадзе "КУБ", заявил журналистам в воскресенье руководитель спецпроектов... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T10:52

2021-08-22T10:52

2021-08-22T13:40

новое оружие россии

безопасность

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА, 22 авг - РИА Новости. Компания ZALA Aero (входит в "Калашников") начала разработку морской версии дронов-камикадзе "КУБ", заявил журналистам в воскресенье руководитель спецпроектов компании Никита Хамитов."В инициативном порядке мы начали разработку совершенно новой модификации комплекса "КУБ", предназначенной для морского базирования. Система, установленная на скоростных транспортно-десантных кораблях и катерах специального назначения, значительно увеличивает их боевые возможности", - сказал он.

россия

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2021

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Презентация новых оружия и экипировки "Калашников" В рамках презентации новых оружия и экипировки "Калашников" продемонстрировал, как они могут применяться, например, в операциях по освобождению захваченных боевиками заложников. Стреляли холостыми, изображавшие террористов и заложника артисты не пострадали. 2021-08-22T10:52 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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