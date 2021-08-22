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Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки в Татарстане
Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки в Татарстане - РИА Новости, 22.08.2021
Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки в Татарстане
Полицейские выясняют обстоятельства массовой драки в Нижнекамске, сообщили в МВД по Татарстану. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T16:16
2021-08-22T16:16
происшествия
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
нижнекамский район
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КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства массовой драки в Нижнекамске, сообщили в МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях появилось сообщение о массовой драке, которая произошла в одном из дворов в Нижнекамске в субботу вечером. Как отмечают очевидцы, в драке участвовали местные жители и приезжие рабочие-вахтовики.В настоящее время сотрудники УМВД проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех участников конфликта.В МВД отметили, что заявлений в полицию от пострадавших не поступало.
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), нижнекамский район
16:16 22.08.2021
 
Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки в Татарстане

Полиция устанавливает обстоятельства драки в Нижнекамске, в которой участвовали около десяти человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства массовой драки в Нижнекамске, сообщили в МВД по Татарстану.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о массовой драке, которая произошла в одном из дворов в Нижнекамске в субботу вечером. Как отмечают очевидцы, в драке участвовали местные жители и приезжие рабочие-вахтовики.
"Двадцать первого августа в дежурную часть управления МВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение о драке напротив дома № 8 по улице Рифката Гайнуллина. Прибывшие на место сотрудники установили, что произошла потасовка, в которой участвовали около 10 человек", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники УМВД проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех участников конфликта.
В МВД отметили, что заявлений в полицию от пострадавших не поступало.
 
ПроисшествияНижнекамскРеспублика Татарстан (Татарстан)Нижнекамский район
 
 
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