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Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки в Татарстане
Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки в Татарстане - РИА Новости, 22.08.2021
Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки в Татарстане
Полицейские выясняют обстоятельства массовой драки в Нижнекамске, сообщили в МВД по Татарстану. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T16:16
2021-08-22T16:16
2021-08-22T16:16
происшествия
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
нижнекамский район
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КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства массовой драки в Нижнекамске, сообщили в МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях появилось сообщение о массовой драке, которая произошла в одном из дворов в Нижнекамске в субботу вечером. Как отмечают очевидцы, в драке участвовали местные жители и приезжие рабочие-вахтовики.В настоящее время сотрудники УМВД проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех участников конфликта.В МВД отметили, что заявлений в полицию от пострадавших не поступало.
нижнекамск
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РИА Новости
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происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), нижнекамский район
Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки в Татарстане
Полиция устанавливает обстоятельства драки в Нижнекамске, в которой участвовали около десяти человек