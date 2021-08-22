https://ria.ru/20210822/draka-1746755402.html

Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки в Татарстане

Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки в Татарстане - РИА Новости, 22.08.2021

Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки в Татарстане

Полицейские выясняют обстоятельства массовой драки в Нижнекамске, сообщили в МВД по Татарстану. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T16:16

2021-08-22T16:16

2021-08-22T16:16

происшествия

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

нижнекамский район

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КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства массовой драки в Нижнекамске, сообщили в МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях появилось сообщение о массовой драке, которая произошла в одном из дворов в Нижнекамске в субботу вечером. Как отмечают очевидцы, в драке участвовали местные жители и приезжие рабочие-вахтовики.В настоящее время сотрудники УМВД проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех участников конфликта.В МВД отметили, что заявлений в полицию от пострадавших не поступало.

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

нижнекамский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), нижнекамский район