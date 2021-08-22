Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
Президент Путин: нужно подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подтянуть доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции.
"Мы, конечно, должны в социальной сфере адекватно реагировать на эти процессы. И, конечно, эти индексации, запланированные по инфляции, которую мы ожидали раньше, ее недостаточно. Повторяю, мы исходили из того, что она будет где-то в районе 4 (процента - ред.), сейчас 6,5, и конечно, нужно подтянуть и денежные доходы отдельных категорий граждан", - сказал он на встрече с представителями партии "Единая Россия".
Путин отметил, что многое уже сделано, чтобы поддержать производство, малый и средний бизнес, людей, которые временно потеряли работу.
"Но по отдельным категориям государство должно предпринять прямые шаги поддержки. И к таким категориям, безусловно, относятся военнослужащие и приравненные к ним", - добавил он.
"Правительство и Центральный Банк предпринимают необходимые действия для того, чтобы снизить эти параметры инфляции, и перед ними стоит и поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики, социальной сферы. Мне кажется, что действия, предпринимаемые сейчас и правительством, и Центральным Банком, абсолютно адекватны складывающейся обстановке", - заявил российский президент.