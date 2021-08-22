Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/dokhody-1746743246.html
Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции - РИА Новости, 22.08.2021
Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подтянуть доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:48
2021-08-22T13:48
общество
владимир путин
единая россия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746742708_0:125:3420:2048_1920x0_80_0_0_8c4cf7be391611b73d9fca981d94973c.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подтянуть доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции."Мы, конечно, должны в социальной сфере адекватно реагировать на эти процессы. И, конечно, эти индексации, запланированные по инфляции, которую мы ожидали раньше, ее недостаточно. Повторяю, мы исходили из того, что она будет где-то в районе 4 (процента - ред.), сейчас 6,5, и конечно, нужно подтянуть и денежные доходы отдельных категорий граждан", - сказал он на встрече с представителями партии "Единая Россия".Путин отметил, что многое уже сделано, чтобы поддержать производство, малый и средний бизнес, людей, которые временно потеряли работу."Правительство и Центральный Банк предпринимают необходимые действия для того, чтобы снизить эти параметры инфляции, и перед ними стоит и поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики, социальной сферы. Мне кажется, что действия, предпринимаемые сейчас и правительством, и Центральным Банком, абсолютно адекватны складывающейся обстановке", - заявил российский президент.
https://ria.ru/20210822/vyplaty-1746741586.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746742708_878:264:2537:1508_1920x0_80_0_0_bf119018b002ae8898811f3747ca3c31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, единая россия, россия
13:48 22.08.2021
 
Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции

Президент Путин: нужно подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подтянуть доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции.
"Мы, конечно, должны в социальной сфере адекватно реагировать на эти процессы. И, конечно, эти индексации, запланированные по инфляции, которую мы ожидали раньше, ее недостаточно. Повторяю, мы исходили из того, что она будет где-то в районе 4 (процента - ред.), сейчас 6,5, и конечно, нужно подтянуть и денежные доходы отдельных категорий граждан", - сказал он на встрече с представителями партии "Единая Россия".
Путин отметил, что многое уже сделано, чтобы поддержать производство, малый и средний бизнес, людей, которые временно потеряли работу.
"Но по отдельным категориям государство должно предпринять прямые шаги поддержки. И к таким категориям, безусловно, относятся военнослужащие и приравненные к ним", - добавил он.
"Правительство и Центральный Банк предпринимают необходимые действия для того, чтобы снизить эти параметры инфляции, и перед ними стоит и поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики, социальной сферы. Мне кажется, что действия, предпринимаемые сейчас и правительством, и Центральным Банком, абсолютно адекватны складывающейся обстановке", - заявил российский президент.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
13:25
Путин призвал выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей, военным — по 15
 
ОбществоВладимир ПутинЕдиная РоссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
13:43Лавров заявил о контактах талибов с экс-президентом Афганистана Карзаем
Лента новостейМолния