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Кандидата в премьер-министры Норвегии обвинили во лжи о России
Кандидата в премьер-министры Норвегии обвинили во лжи о России - РИА Новости, 22.08.2021
Кандидата в премьер-министры Норвегии обвинили во лжи о России
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде раскритиковала слова кандидата в премьер-министры Йонаса Гара Стере о разрыве отношений с Москвой. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:03
2021-08-22T15:03
2021-08-22T17:04
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде раскритиковала слова кандидата в премьер-министры Йонаса Гара Стере о разрыве отношений с Москвой.В частности, Стере заявил, что сотрудничество двух стран практически сведено на нет."Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел", — цитирует NRK главу внешнеполитического ведомства.По ее мнению, между Россией и Норвегией "даже больше контактов, чем у многих других стран".Последний раз Серейде и глава российского МИД Сергей Лавров встречались в мае.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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политика, в мире, норвегия, россия
15:03 22.08.2021 (обновлено: 17:04 22.08.2021)
Кандидата в премьер-министры Норвегии обвинили во лжи о России
Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде назвала заявление о разрыве отношений с Россией ложью