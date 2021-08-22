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Кандидата в премьер-министры Норвегии обвинили во лжи о России
Кандидата в премьер-министры Норвегии обвинили во лжи о России - РИА Новости, 22.08.2021
Кандидата в премьер-министры Норвегии обвинили во лжи о России
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде раскритиковала слова кандидата в премьер-министры Йонаса Гара Стере о разрыве отношений с Москвой. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:03
2021-08-22T17:04
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в мире
норвегия
россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде раскритиковала слова кандидата в премьер-министры Йонаса Гара Стере о разрыве отношений с Москвой.В частности, Стере заявил, что сотрудничество двух стран практически сведено на нет."Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел", — цитирует NRK главу внешнеполитического ведомства.По ее мнению, между Россией и Норвегией "даже больше контактов, чем у многих других стран".Последний раз Серейде и глава российского МИД Сергей Лавров встречались в мае.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210429/nato-1730387156.html
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политика, в мире, норвегия, россия
15:03 22.08.2021 (обновлено: 17:04 22.08.2021)
 
Кандидата в премьер-министры Норвегии обвинили во лжи о России

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде назвала заявление о разрыве отношений с Россией ложью

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкНорвежский политик Йонас Гар Стере
Норвежский политик Йонас Гар Стере - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде раскритиковала слова кандидата в премьер-министры Йонаса Гара Стере о разрыве отношений с Москвой.
В частности, Стере заявил, что сотрудничество двух стран практически сведено на нет.
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"Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел", — цитирует NRK главу внешнеполитического ведомства.
По ее мнению, между Россией и Норвегией "даже больше контактов, чем у многих других стран".
Последний раз Серейде и глава российского МИД Сергей Лавров встречались в мае.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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