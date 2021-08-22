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Власти рассказали о состоянии девочки, найденной в лесу под Смоленском
Власти рассказали о состоянии девочки, найденной в лесу под Смоленском - РИА Новости, 22.08.2021
Власти рассказали о состоянии девочки, найденной в лесу под Смоленском
Полуторагодовалая девочка, которая четверо суток провела одна в лесу, находится в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости представитель правительства... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T16:50
2021-08-22T21:28
происшествия
смоленская область
анна кузнецова
россия
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БРЯНСК, 22 авг — РИА Новости. Полуторагодовалая девочка, которая четверо суток провела одна в лесу, находится в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости представитель правительства Смоленской области.Он уточнил также, что ребенку диагностировали переохлаждение.В свою очередь, детский омбудсмен Анна Кузнецова на своей странице во "ВКонтакте" написала, что на всякий случай все готово, чтобы перевезти девочку в другое медицинское учреждение, но пока таких решений не принято."Сейчас малышка в местной больнице, ее обследуют врачи — она в сознании, пытается что-то говорить, аппетит хороший. Рядом родители", — добавила она.Утром в минувший вторник девочка 2019 года рождения пропала из своего дома на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. В этой местности есть леса и реки. По факту исчезновения ребенка открыли уголовное дело по статье "Убийство", что позволило организовать полномасштабный розыск.Девочку ежедневно искали порядка 400 человек. В пятницу ее нашли живой в лесу в четырех километрах от дома. Ребенок был истощен и искусан насекомыми, девочку отвезли к маме и накормили. Затем передали под наблюдение врачей.
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Чудом жива, или Как искали пропавшую в лесу полуторогодовалую девочку
Полуторагодовалая Люда Кузина вышла из дачного домика в Смоленской области и заблудилась в лесу. Девочку искали четыре дня родители, спасатели, следователи и сотни волонтеров из Москвы, Твери, Тулы, Брянска и других городов. Поиски были осложнены наличием водоемов и бурной реки, а в первую ночь пропажи прошел сильный ливень. На четвертые сутки малышка была обнаружена за 4 километра от дома, в буреломе. Девочка была в сознании, без травм, лишь покусана насекомыми.
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происшествия, смоленская область, анна кузнецова, россия
16:50 22.08.2021 (обновлено: 21:28 22.08.2021)
 
Власти рассказали о состоянии девочки, найденной в лесу под Смоленском

Власти рассказали о состоянии полуторагодовалой девочки, найденной в лесу Смоленской области

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 22 авг — РИА Новости. Полуторагодовалая девочка, которая четверо суток провела одна в лесу, находится в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости представитель правительства Смоленской области.
"Она по-прежнему в больнице, ее наблюдают. В понедельник совет врачей будет решать, что делать дальше", — добавил собеседник агентства.
Он уточнил также, что ребенку диагностировали переохлаждение.
В свою очередь, детский омбудсмен Анна Кузнецова на своей странице во "ВКонтакте" написала, что на всякий случай все готово, чтобы перевезти девочку в другое медицинское учреждение, но пока таких решений не принято.
"Сейчас малышка в местной больнице, ее обследуют врачи — она в сознании, пытается что-то говорить, аппетит хороший. Рядом родители", — добавила она.
Утром в минувший вторник девочка 2019 года рождения пропала из своего дома на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. В этой местности есть леса и реки. По факту исчезновения ребенка открыли уголовное дело по статье "Убийство", что позволило организовать полномасштабный розыск.
Девочку ежедневно искали порядка 400 человек.
В пятницу ее нашли живой в лесу в четырех километрах от дома. Ребенок был истощен и искусан насекомыми, девочку отвезли к маме и накормили. Затем передали под наблюдение врачей.
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ПроисшествияСмоленская областьАнна КузнецоваРоссия
 
 
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