https://ria.ru/20210822/bundestag-1746770751.html

Социал-демократы догнали ХДС/ХСС по популярности в преддверии выборов в ФРГ

Социал-демократы догнали ХДС/ХСС по популярности в преддверии выборов в ФРГ - РИА Новости, 22.08.2021

Социал-демократы догнали ХДС/ХСС по популярности в преддверии выборов в ФРГ

Рейтинги Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и правящего блока Ангелы Меркель Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T19:42

2021-08-22T19:42

2021-08-22T19:50

в мире

германия

ангела меркель

христианско-социальный союз

северный рейн-вестфалия

bild

олаф шольц

армин лашет

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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Рейтинги Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и правящего блока Ангелы Меркель Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) сравнялись за месяц до выборов в бундестаг, обе партии набрали по 22%, свидетельствуют данные исследования социологической компании INSA, проведенного по заказу издания Bild.Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября.Как следует из опроса, ХДС и СДПГ получили по 22%, при этом рейтинг СДПГ вырос на два процентных пункта по сравнению с прошлой неделей, это лучший результат для социал-демократов с 2017 года, отмечает издание. В то же время христианские демократы потеряли три процентных пункта."Зеленые" получили 17%, за "свободных демократов" готовы проголосовать 13%, за "Альтернативу для Германии" – 12%. "Левые" с результатом 7% отстают от всех остальных партий.Среди кандидатов в канцлеры наибольшей популярностью пользуется министр финансов и социал-демократ Олаф Шольц, за него готовы отдать голос 34%. Рейтинг Армина Лашета, председателя ХДС и премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, упал на три процентных пункта и составляет всего 12%.Опрос проводился 16-20 августа 2021 года, в нем приняли участие 1352 человека. Максимальная погрешность опроса – 2,8 процентных пункта.

https://ria.ru/20201202/germaniya-1587375660.html

германия

северный рейн-вестфалия

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в мире, германия, ангела меркель, христианско-социальный союз, северный рейн-вестфалия, bild, олаф шольц, армин лашет