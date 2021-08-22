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Социал-демократы догнали ХДС/ХСС по популярности в преддверии выборов в ФРГ
Социал-демократы догнали ХДС/ХСС по популярности в преддверии выборов в ФРГ - РИА Новости, 22.08.2021
Социал-демократы догнали ХДС/ХСС по популярности в преддверии выборов в ФРГ
Рейтинги Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и правящего блока Ангелы Меркель Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T19:42
2021-08-22T19:50
в мире
германия
ангела меркель
христианско-социальный союз
северный рейн-вестфалия
bild
олаф шольц
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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Рейтинги Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и правящего блока Ангелы Меркель Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) сравнялись за месяц до выборов в бундестаг, обе партии набрали по 22%, свидетельствуют данные исследования социологической компании INSA, проведенного по заказу издания Bild.Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября.Как следует из опроса, ХДС и СДПГ получили по 22%, при этом рейтинг СДПГ вырос на два процентных пункта по сравнению с прошлой неделей, это лучший результат для социал-демократов с 2017 года, отмечает издание. В то же время христианские демократы потеряли три процентных пункта."Зеленые" получили 17%, за "свободных демократов" готовы проголосовать 13%, за "Альтернативу для Германии" – 12%. "Левые" с результатом 7% отстают от всех остальных партий.Среди кандидатов в канцлеры наибольшей популярностью пользуется министр финансов и социал-демократ Олаф Шольц, за него готовы отдать голос 34%. Рейтинг Армина Лашета, председателя ХДС и премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, упал на три процентных пункта и составляет всего 12%.Опрос проводился 16-20 августа 2021 года, в нем приняли участие 1352 человека. Максимальная погрешность опроса – 2,8 процентных пункта.
https://ria.ru/20201202/germaniya-1587375660.html
германия
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в мире, германия, ангела меркель, христианско-социальный союз, северный рейн-вестфалия, bild, олаф шольц, армин лашет
19:42 22.08.2021 (обновлено: 19:50 22.08.2021)
 
Социал-демократы догнали ХДС/ХСС по популярности в преддверии выборов в ФРГ

Bild: Социал-демократы догнали ХДС/ХСС по популярности в преддверии выборов в Германии

© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Рейтинги Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и правящего блока Ангелы Меркель Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) сравнялись за месяц до выборов в бундестаг, обе партии набрали по 22%, свидетельствуют данные исследования социологической компании INSA, проведенного по заказу издания Bild.
Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября.
Как следует из опроса, ХДС и СДПГ получили по 22%, при этом рейтинг СДПГ вырос на два процентных пункта по сравнению с прошлой неделей, это лучший результат для социал-демократов с 2017 года, отмечает издание. В то же время христианские демократы потеряли три процентных пункта.
"Зеленые" получили 17%, за "свободных демократов" готовы проголосовать 13%, за "Альтернативу для Германии" – 12%. "Левые" с результатом 7% отстают от всех остальных партий.
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Среди кандидатов в канцлеры наибольшей популярностью пользуется министр финансов и социал-демократ Олаф Шольц, за него готовы отдать голос 34%. Рейтинг Армина Лашета, председателя ХДС и премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, упал на три процентных пункта и составляет всего 12%.
Опрос проводился 16-20 августа 2021 года, в нем приняли участие 1352 человека. Максимальная погрешность опроса – 2,8 процентных пункта.
 
В миреГерманияАнгела МеркельХристианско-социальный союзСеверный Рейн-ВестфалияBildОлаф ШольцАрмин Лашет
 
 
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