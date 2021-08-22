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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210822/bumer-1746063192.html
"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища
"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища - РИА Новости, 22.08.2021
"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища
"Бехи" и "Мерсы", "Уазики" и "Тазы": у большинства автомобилей есть народные прозвища. Как "Жигули" чуть не назвали "Фиалками" или "Мемориалом", и зачем понадобилось придумывать название на латыни - "Lada"? Какие иномарки носят клички "Матрешка" и "Авоська", почему "Запорожец" — "Горбатый", и какую машину называют "Бешеной Табуреткой".
2021-08-22T12:00
2021-08-22T12:00
как это по-русски
образование - общество
технологии
история
запорожский автомобилестроительный завод
mazda motor
автоваз
группа газ
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"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища
"Бехи" и "Мерсы", "Уазики" и "Тазы": у большинства автомобилей есть народные прозвища. Как "Жигули" чуть не назвали "Фиалками" или "Мемориалом", и зачем понадобилось придумывать название на латыни - "Lada"? Какие иномарки носят клички "Матрешка" и "Авоська", почему "Запорожец" — "Горбатый", и какую машину называют "Бешеной Табуреткой".
audio/mpeg
"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища
"Бехи" и "Мерсы", "Уазики" и "Тазы": у большинства автомобилей есть народные прозвища. Как "Жигули" чуть не назвали "Фиалками" или "Мемориалом", и зачем понадобилось придумывать название на латыни - "Lada"? Какие иномарки носят клички "Матрешка" и "Авоська", почему "Запорожец" — "Горбатый", и какую машину называют "Бешеной Табуреткой".
audio/mpeg
Какие-то автомобили заслужили свои прозвища за надежность или красоту, какие-то обретают имя благодаря культовым фильмам, а к каким-то машинам прилипают обидные клички... Об особенностях автосленга рассказали ведущие автоподкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваЭпизод озвучили: Артем Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь КривицкийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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образование - общество, технологии, история, запорожский автомобилестроительный завод, mazda motor , автоваз, группа газ, газ (автомобиль), bmw ag, авто, toyota (автомобиль), mitsubishi, bmw (автомобиль), audi, единый государственный экзамен (егэ), жигули, зао "мерседес-бенц рус", газ-21, социальный навигатор, подкаст, аудио, ульяновский автомобильный завод (уаз)
12:00 22.08.2021
 

"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища

Как это по-русски
"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища
12:00
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"Бехи" и "Мерсы", "Уазики" и "Тазы": у большинства автомобилей есть народные прозвища. Как "Жигули" чуть не назвали "Фиалками" или "Мемориалом", и зачем понадобилось придумывать название на латыни - "Lada"? Какие иномарки носят клички "Матрешка" и "Авоська", почему "Запорожец" — "Горбатый", и какую машину называют "Бешеной Табуреткой".
Какие-то автомобили заслужили свои прозвища за надежность или красоту, какие-то обретают имя благодаря культовым фильмам, а к каким-то машинам прилипают обидные клички... Об особенностях автосленга рассказали ведущие автоподкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова

Эпизод озвучили: Артем Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь Кривицкий
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Как это по-русскиОбразование - ОбществоТехнологииисторияЗапорожский автомобилестроительный заводMazda MotorАвтоВАЗГруппа ГАЗГАЗ (автомобиль)BMW AGАвтоToyota (автомобиль)MitsubishiBMW (автомобиль)AudiЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)ЖигулиЗАО "Мерседес-Бенц РУС"ГАЗ-21Социальный навигаторПодкастУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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