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"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища

"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища - РИА Новости, 22.08.2021

"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища

"Бехи" и "Мерсы", "Уазики" и "Тазы": у большинства автомобилей есть народные прозвища. Как "Жигули" чуть не назвали "Фиалками" или "Мемориалом", и зачем понадобилось придумывать название на латыни - "Lada"? Какие иномарки носят клички "Матрешка" и "Авоська", почему "Запорожец" — "Горбатый", и какую машину называют "Бешеной Табуреткой".

2021-08-22T12:00

2021-08-22T12:00

2021-08-22T12:00

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"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища "Бехи" и "Мерсы", "Уазики" и "Тазы": у большинства автомобилей есть народные прозвища. Как "Жигули" чуть не назвали "Фиалками" или "Мемориалом", и зачем понадобилось придумывать название на латыни - "Lada"? Какие иномарки носят клички "Матрешка" и "Авоська", почему "Запорожец" — "Горбатый", и какую машину называют "Бешеной Табуреткой". audio/mpeg

"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища "Бехи" и "Мерсы", "Уазики" и "Тазы": у большинства автомобилей есть народные прозвища. Как "Жигули" чуть не назвали "Фиалками" или "Мемориалом", и зачем понадобилось придумывать название на латыни - "Lada"? Какие иномарки носят клички "Матрешка" и "Авоська", почему "Запорожец" — "Горбатый", и какую машину называют "Бешеной Табуреткой". audio/mpeg

Какие-то автомобили заслужили свои прозвища за надежность или красоту, какие-то обретают имя благодаря культовым фильмам, а к каким-то машинам прилипают обидные клички... Об особенностях автосленга рассказали ведущие автоподкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваЭпизод озвучили: Артем Буфтяк, Наталия Шашина, Игорь КривицкийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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