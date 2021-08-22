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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210822/bronevik-1746737788.html
Российская армия получит новый десантируемый грузопассажирский броневик
Российская армия получит новый десантируемый грузопассажирский броневик - РИА Новости, 22.08.2021
Российская армия получит новый десантируемый грузопассажирский броневик
Российская армия в 2022 году получит новый десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗА-СпН (защищённый автомобиль специального назначения),... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T12:31
2021-08-22T12:31
новое оружие россии
безопасность
вооруженные силы рф
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА, 22 авг - РИА Новости. Российская армия в 2022 году получит новый десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗА-СпН (защищённый автомобиль специального назначения), обладающий повышенной защищённостью и маневренностью, сообщил журналистам в воскресенье главный конструктор предприятия-разработчика данной техники "Ремдизель" Игорь Зарахович.Презентация машины состоялась на форуме "Армия-2021"."Сейчас подписано организационное решение, идёт инициативная работа, в следующем году завершаются предварительные испытания и начинается производство машин для Минобороны, она пойдёт в войска", - сказал Зарахович, отвечая на вопрос РИА Новости.Разработчик отметил, что среди главных особенностей машины - способность десантироваться. Грузоподъёмность нового броневика (в районе 3 тонн) позволяет подразделению спецназа (до 5 человек) оперативно доставлять все необходимое имущество и оружие к месту боевого задания, а не носить его на себе.Зарахович подчеркнул, что К-4386 ЗА-СпН обладает наибольшим уровнем противоминной и баллистической защищённости, скорости (142 километра в час) и маневренности из всех броневиков, представленных на "Армии-2021".Другой плюс новинки - удобный салон, оборудованный кондиционером и всем необходимым для комфортной доставки спецназа.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, форум "армия — 2021"
12:31 22.08.2021
 
Российская армия получит новый десантируемый грузопассажирский броневик

Разработчик: российская армия в 2022 году получит новый десантируемый грузопассажирский броневик

© РИА НовостиНовый десантируемый грузопассажирский броневик К-4386 ЗА-СпН
Новый десантируемый грузопассажирский броневик К-4386 ЗА-СпН - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости
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КУБИНКА, 22 авг - РИА Новости. Российская армия в 2022 году получит новый десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗА-СпН (защищённый автомобиль специального назначения), обладающий повышенной защищённостью и маневренностью, сообщил журналистам в воскресенье главный конструктор предприятия-разработчика данной техники "Ремдизель" Игорь Зарахович.
Презентация машины состоялась на форуме "Армия-2021".
"Сейчас подписано организационное решение, идёт инициативная работа, в следующем году завершаются предварительные испытания и начинается производство машин для Минобороны, она пойдёт в войска", - сказал Зарахович, отвечая на вопрос РИА Новости.
Разработчик отметил, что среди главных особенностей машины - способность десантироваться. Грузоподъёмность нового броневика (в районе 3 тонн) позволяет подразделению спецназа (до 5 человек) оперативно доставлять все необходимое имущество и оружие к месту боевого задания, а не носить его на себе.
Зарахович подчеркнул, что К-4386 ЗА-СпН обладает наибольшим уровнем противоминной и баллистической защищённости, скорости (142 километра в час) и маневренности из всех броневиков, представленных на "Армии-2021".
Другой плюс новинки - удобный салон, оборудованный кондиционером и всем необходимым для комфортной доставки спецназа.
Бронеавтомобиль К 4386 Тайфун-ВДВ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 03:46Новое оружие России
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Новое оружие РоссииБезопасностьВооруженные силы РФРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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