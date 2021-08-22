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Новое оружие России
https://ria.ru/20210822/boepripasy-1746738336.html
"Калашников" модернизирует барражирующие боеприпасы
"Калашников" модернизирует барражирующие боеприпасы - РИА Новости, 22.08.2021
"Калашников" модернизирует барражирующие боеприпасы
Группа компаний "Калашников" ведет работу по модернизации своих барражирующих боеприпасов в отношении продолжительности полета и массы их боевой части, сообщили РИА Новости, 22.08.2021
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новое оружие россии
безопасность
калашников (концерн)
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Группа компаний "Калашников" ведет работу по модернизации своих барражирующих боеприпасов в отношении продолжительности полета и массы их боевой части, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова" на выставке "Армия-2021"."Мы не прекращаем разработку новых изделий, в том числе и в инициативном порядке. В частности, мы ведем работы по улучшению летно-технических характеристик наших беспилотных аппаратов, таких как продолжительность полета и масса полезной нагрузки. При этом мы стараемся сохранить малые габариты и универсальность наших изделий в части возможностей взлета, что позволяет нашим БПЛА быть эффективными и легкими в эксплуатации", - сказали в "Калашникове".В составе "Калашникова" разработку дронов-камикадзе ведет компания ZALA-AERO, которая выпускает беспилотники "Куб" и "Ланцет". Оба аппарата способны нести боевую часть массой до 3 килограмм."Барражирующие боеприпасы производства ZALA AERO являются безусловными лидерами на мировом рынке в своем классе. Мы не собираемся упускать это первенство", - отмечают в "Калашникове".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Презентация новых оружия и экипировки "Калашников"
В рамках презентации новых оружия и экипировки "Калашников" продемонстрировал, как они могут применяться, например, в операциях по освобождению захваченных боевиками заложников. Стреляли холостыми, изображавшие террористов и заложника артисты не пострадали.
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безопасность, калашников (концерн), форум "армия — 2021", видео
"Калашников" модернизирует барражирующие боеприпасы
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Группа компаний "Калашников" ведет работу по модернизации своих барражирующих боеприпасов в отношении продолжительности полета и массы их боевой части, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова" на выставке "Армия-2021".
2021-08-22T12:39
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12:39 22.08.2021 (обновлено: 13:39 22.08.2021)
 
"Калашников" модернизирует барражирующие боеприпасы

Концерн "Калашников" намерен улучшить летно-технические характеристики барражирующих боеприпасов

© Фото : ОАО "Концерн "Калашников" / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Концерн "Калашников"
Логотип ОАО Концерн Калашников - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© Фото : ОАО "Концерн "Калашников"
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Группа компаний "Калашников" ведет работу по модернизации своих барражирующих боеприпасов в отношении продолжительности полета и массы их боевой части, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова" на выставке "Армия-2021".
"Мы не прекращаем разработку новых изделий, в том числе и в инициативном порядке. В частности, мы ведем работы по улучшению летно-технических характеристик наших беспилотных аппаратов, таких как продолжительность полета и масса полезной нагрузки. При этом мы стараемся сохранить малые габариты и универсальность наших изделий в части возможностей взлета, что позволяет нашим БПЛА быть эффективными и легкими в эксплуатации", - сказали в "Калашникове".
В составе "Калашникова" разработку дронов-камикадзе ведет компания ZALA-AERO, которая выпускает беспилотники "Куб" и "Ланцет". Оба аппарата способны нести боевую часть массой до 3 килограмм.
"Барражирующие боеприпасы производства ZALA AERO являются безусловными лидерами на мировом рынке в своем классе. Мы не собираемся упускать это первенство", - отмечают в "Калашникове".
 
Новое оружие РоссииБезопасностьКалашников (концерн)Форум "Армия — 2021"
 
 
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