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"Калашников" модернизирует барражирующие боеприпасы

"Калашников" модернизирует барражирующие боеприпасы - РИА Новости, 22.08.2021

"Калашников" модернизирует барражирующие боеприпасы

Группа компаний "Калашников" ведет работу по модернизации своих барражирующих боеприпасов в отношении продолжительности полета и массы их боевой части, сообщили РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T12:39

2021-08-22T12:39

2021-08-22T13:39

новое оружие россии

безопасность

калашников (концерн)

форум "армия — 2021"

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Группа компаний "Калашников" ведет работу по модернизации своих барражирующих боеприпасов в отношении продолжительности полета и массы их боевой части, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова" на выставке "Армия-2021"."Мы не прекращаем разработку новых изделий, в том числе и в инициативном порядке. В частности, мы ведем работы по улучшению летно-технических характеристик наших беспилотных аппаратов, таких как продолжительность полета и масса полезной нагрузки. При этом мы стараемся сохранить малые габариты и универсальность наших изделий в части возможностей взлета, что позволяет нашим БПЛА быть эффективными и легкими в эксплуатации", - сказали в "Калашникове".В составе "Калашникова" разработку дронов-камикадзе ведет компания ZALA-AERO, которая выпускает беспилотники "Куб" и "Ланцет". Оба аппарата способны нести боевую часть массой до 3 килограмм."Барражирующие боеприпасы производства ZALA AERO являются безусловными лидерами на мировом рынке в своем классе. Мы не собираемся упускать это первенство", - отмечают в "Калашникове".

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Презентация новых оружия и экипировки "Калашников" В рамках презентации новых оружия и экипировки "Калашников" продемонстрировал, как они могут применяться, например, в операциях по освобождению захваченных боевиками заложников. Стреляли холостыми, изображавшие террористов и заложника артисты не пострадали. 2021-08-22T12:39 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, калашников (концерн), форум "армия — 2021", видео