23:45 22.08.2021 (обновлено: 00:44 23.08.2021)
Байден заявил, что не доверяет "Талибану"*
Байден заявил, что доверяет небольшому числу людей, и среди них нет талибов.
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что доверяет небольшому числу людей, и среди них нет талибов.
"Я не доверяю никому, включая вас. Я люблю вас, но не так много людей, которым я доверяю", - сказал Байден журналисту, выступая в Белом доме.
Вопрос о доверии "Талибану"* он встретил усмешкой. По его словам, талибы ищут легитимности, чтобы понять, признают ли их другие страны.
"Все это разговоры пока. На данном этапе "Талибан"* не предпринимает акций против сил США, по большому счету, исполняет свои слова о доступе американцев в аэропорт. И я уверен, они не контролируют все силы. Так что посмотрим, правда или нет то, что они говорят", - сказал Байден.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа талибы заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.