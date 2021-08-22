https://ria.ru/20210822/bayden-1746784597.html

Байден заявил, что не доверяет "Талибану"*

Байден заявил, что не доверяет "Талибану"* - РИА Новости, 23.08.2021

Байден заявил, что не доверяет "Талибану"*

Президент США Джо Байден заявил, что доверяет небольшому числу людей, и среди них нет талибов. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-22T23:45

2021-08-22T23:45

2021-08-23T00:44

в мире

захват власти в афганистане талибами

сша

афганистан

джо байден

вашингтон

россия

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что доверяет небольшому числу людей, и среди них нет талибов.Вопрос о доверии "Талибану"* он встретил усмешкой. По его словам, талибы ищут легитимности, чтобы понять, признают ли их другие страны."Все это разговоры пока. На данном этапе "Талибан"* не предпринимает акций против сил США, по большому счету, исполняет свои слова о доступе американцев в аэропорт. И я уверен, они не контролируют все силы. Так что посмотрим, правда или нет то, что они говорят", - сказал Байден.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа талибы заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html

сша

афганистан

вашингтон

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в мире, сша, афганистан, джо байден, вашингтон, россия