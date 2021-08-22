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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/bayden-1746784597.html
Байден заявил, что не доверяет "Талибану"*
Байден заявил, что не доверяет "Талибану"* - РИА Новости, 23.08.2021
Байден заявил, что не доверяет "Талибану"*
Президент США Джо Байден заявил, что доверяет небольшому числу людей, и среди них нет талибов. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-22T23:45
2021-08-23T00:44
в мире
захват власти в афганистане талибами
сша
афганистан
джо байден
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что доверяет небольшому числу людей, и среди них нет талибов.Вопрос о доверии "Талибану"* он встретил усмешкой. По его словам, талибы ищут легитимности, чтобы понять, признают ли их другие страны."Все это разговоры пока. На данном этапе "Талибан"* не предпринимает акций против сил США, по большому счету, исполняет свои слова о доступе американцев в аэропорт. И я уверен, они не контролируют все силы. Так что посмотрим, правда или нет то, что они говорят", - сказал Байден.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа талибы заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, афганистан, джо байден, вашингтон, россия
23:45 22.08.2021 (обновлено: 00:44 23.08.2021)
 
Байден заявил, что не доверяет "Талибану"*

Байден заявил, что доверяет небольшому числу людей, и среди них нет талибов.

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане
Президент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© REUTERS / Leah Millis
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что доверяет небольшому числу людей, и среди них нет талибов.

"Я не доверяю никому, включая вас. Я люблю вас, но не так много людей, которым я доверяю", - сказал Байден журналисту, выступая в Белом доме.

Вопрос о доверии "Талибану"* он встретил усмешкой. По его словам, талибы ищут легитимности, чтобы понять, признают ли их другие страны.
"Все это разговоры пока. На данном этапе "Талибан"* не предпринимает акций против сил США, по большому счету, исполняет свои слова о доступе американцев в аэропорт. И я уверен, они не контролируют все силы. Так что посмотрим, правда или нет то, что они говорят", - сказал Байден.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа талибы заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДжо БайденВашингтонРоссия
 
 
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