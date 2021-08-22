https://ria.ru/20210822/avto-1746713343.html
Автомобилистам напомнили спасительные правила езды по трассе
Автомобилистам напомнили спасительные правила езды по трассе - РИА Новости, 22.08.2021
Автомобилистам напомнили спасительные правила езды по трассе
Движение по трассе чаще всего подразумевает высокую скорость, что требует от водителя повышенной концентрации. О том, что необходимо помнить, пребывая в пути,... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T01:11
2021-08-22T01:11
2021-08-22T01:11
общество
авто
россия
егор васильев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149853/70/1498537059_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_57712695dfc85270acbdf104785719bc.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Движение по трассе чаще всего подразумевает высокую скорость, что требует от водителя повышенной концентрации. О том, что необходимо помнить, пребывая в пути, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.В первую очередь, отмечает он, рекомендуется внимательно относиться к дорожным знакам, а также самим давать знать другим водителям о своих действиях. Например, если вы остановились на дороге с целью осуществить ремонт своей машины, следует надеть на себя световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки. Останавливаться следует в хорошо просматриваемых местах, чтобы вас могли заметить издалека.Кроме того, не менее важно во время движения придерживаться скорости потока, избегать большегрузов, а также не забывать о перерывах каждые три-четыре часа, заключает эксперт.
https://ria.ru/20210821/avto-1746642852.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149853/70/1498537059_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d0513cc727791c90a832c1e390ee3b5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия, егор васильев
Автомобилистам напомнили спасительные правила езды по трассе
Автоэксперт Васильев: для ремонта на трассе нужны световозвращающий жилет и знак аварийной остановки