https://ria.ru/20210822/avto-1746713343.html

Автомобилистам напомнили спасительные правила езды по трассе

Автомобилистам напомнили спасительные правила езды по трассе - РИА Новости, 22.08.2021

Автомобилистам напомнили спасительные правила езды по трассе

Движение по трассе чаще всего подразумевает высокую скорость, что требует от водителя повышенной концентрации. О том, что необходимо помнить, пребывая в пути,... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T01:11

2021-08-22T01:11

2021-08-22T01:11

общество

авто

россия

егор васильев

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Движение по трассе чаще всего подразумевает высокую скорость, что требует от водителя повышенной концентрации. О том, что необходимо помнить, пребывая в пути, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.В первую очередь, отмечает он, рекомендуется внимательно относиться к дорожным знакам, а также самим давать знать другим водителям о своих действиях. Например, если вы остановились на дороге с целью осуществить ремонт своей машины, следует надеть на себя световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки. Останавливаться следует в хорошо просматриваемых местах, чтобы вас могли заметить издалека.Кроме того, не менее важно во время движения придерживаться скорости потока, избегать большегрузов, а также не забывать о перерывах каждые три-четыре часа, заключает эксперт.

https://ria.ru/20210821/avto-1746642852.html

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общество, авто, россия, егор васильев