Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/avto-1746713343.html
Автомобилистам напомнили спасительные правила езды по трассе
Автомобилистам напомнили спасительные правила езды по трассе - РИА Новости, 22.08.2021
Автомобилистам напомнили спасительные правила езды по трассе
Движение по трассе чаще всего подразумевает высокую скорость, что требует от водителя повышенной концентрации. О том, что необходимо помнить, пребывая в пути,... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T01:11
2021-08-22T01:11
общество
авто
россия
егор васильев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149853/70/1498537059_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_57712695dfc85270acbdf104785719bc.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Движение по трассе чаще всего подразумевает высокую скорость, что требует от водителя повышенной концентрации. О том, что необходимо помнить, пребывая в пути, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.В первую очередь, отмечает он, рекомендуется внимательно относиться к дорожным знакам, а также самим давать знать другим водителям о своих действиях. Например, если вы остановились на дороге с целью осуществить ремонт своей машины, следует надеть на себя световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки. Останавливаться следует в хорошо просматриваемых местах, чтобы вас могли заметить издалека.Кроме того, не менее важно во время движения придерживаться скорости потока, избегать большегрузов, а также не забывать о перерывах каждые три-четыре часа, заключает эксперт.
https://ria.ru/20210821/avto-1746642852.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149853/70/1498537059_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d0513cc727791c90a832c1e390ee3b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, авто, россия, егор васильев
01:11 22.08.2021
 
Автомобилистам напомнили спасительные правила езды по трассе

Автоэксперт Васильев: для ремонта на трассе нужны световозвращающий жилет и знак аварийной остановки

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкМашины на автомобильной дороге
Машины на автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Движение по трассе чаще всего подразумевает высокую скорость, что требует от водителя повышенной концентрации. О том, что необходимо помнить, пребывая в пути, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
В первую очередь, отмечает он, рекомендуется внимательно относиться к дорожным знакам, а также самим давать знать другим водителям о своих действиях. Например, если вы остановились на дороге с целью осуществить ремонт своей машины, следует надеть на себя световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки. Останавливаться следует в хорошо просматриваемых местах, чтобы вас могли заметить издалека.
Кроме того, не менее важно во время движения придерживаться скорости потока, избегать большегрузов, а также не забывать о перерывах каждые три-четыре часа, заключает эксперт.
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
Вчера, 03:13
Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
 
ОбществоАвтоРоссияЕгор Васильев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
13:43Лавров заявил о контактах талибов с экс-президентом Афганистана Карзаем
Лента новостейМолния