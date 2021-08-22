https://ria.ru/20210822/avstriya-1746739149.html

Канцлер Австрии выступил против приема беженцев из Афганистана

Канцлер Австрии выступил против приема беженцев из Афганистана - РИА Новости, 22.08.2021

Канцлер Австрии выступил против приема беженцев из Афганистана

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против того, чтобы страна сейчас принимала беженцев из Афганистана. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T12:51

2021-08-22T12:51

2021-08-22T12:51

захват власти в афганистане талибами

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безопасность

талибан

австрия

афганистан

себастьян курц

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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против того, чтобы страна сейчас принимала беженцев из Афганистана.По его словам, Австрия уже приняла более 40 тысяч афганцев и внесла свой "сверхпропорциональный вклад". Он отметил, что лучше помогать населению в самой стране. "Особенно в том, что касается женщин и ситуации с безопасностью населения - здесь мы несем огромную ответственность", - заявил Курц.В своем Twitter канцлер также написал, что в Австрии одна из крупнейших афганских общин в мире в расчете на душу населения, и страна уже сталкивается с большими проблемами при интеграции афганцев в общество.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210821/frantsiya-1746603629.html

австрия

афганистан

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в мире, безопасность, талибан, австрия, афганистан, себастьян курц