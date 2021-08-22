Канцлер Австрии выступил против приема беженцев из Афганистана
Канцлер Австрии Курц выступил против приема беженцев из Афганистана
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против того, чтобы страна сейчас принимала беженцев из Афганистана.
"Я однозначно против того, чтобы мы сейчас добровольно принимали больше людей, пока я канцлер, этого не произойдет", - сказал Курц в эфире австрийского телеканала Puls 24.
По его словам, Австрия уже приняла более 40 тысяч афганцев и внесла свой "сверхпропорциональный вклад". Он отметил, что лучше помогать населению в самой стране. "Особенно в том, что касается женщин и ситуации с безопасностью населения - здесь мы несем огромную ответственность", - заявил Курц.
В своем Twitter канцлер также написал, что в Австрии одна из крупнейших афганских общин в мире в расчете на душу населения, и страна уже сталкивается с большими проблемами при интеграции афганцев в общество.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.