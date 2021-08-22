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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/avstriya-1746739149.html
Канцлер Австрии выступил против приема беженцев из Афганистана
Канцлер Австрии выступил против приема беженцев из Афганистана - РИА Новости, 22.08.2021
Канцлер Австрии выступил против приема беженцев из Афганистана
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против того, чтобы страна сейчас принимала беженцев из Афганистана. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T12:51
2021-08-22T12:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
безопасность
талибан
австрия
афганистан
себастьян курц
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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против того, чтобы страна сейчас принимала беженцев из Афганистана.По его словам, Австрия уже приняла более 40 тысяч афганцев и внесла свой "сверхпропорциональный вклад". Он отметил, что лучше помогать населению в самой стране. "Особенно в том, что касается женщин и ситуации с безопасностью населения - здесь мы несем огромную ответственность", - заявил Курц.В своем Twitter канцлер также написал, что в Австрии одна из крупнейших афганских общин в мире в расчете на душу населения, и страна уже сталкивается с большими проблемами при интеграции афганцев в общество.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, безопасность, талибан, австрия, афганистан, себастьян курц
12:51 22.08.2021
 
Канцлер Австрии выступил против приема беженцев из Афганистана

Канцлер Австрии Курц выступил против приема беженцев из Афганистана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Канцлер Австрии Себастьян Курц на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против того, чтобы страна сейчас принимала беженцев из Афганистана.
"Я однозначно против того, чтобы мы сейчас добровольно принимали больше людей, пока я канцлер, этого не произойдет", - сказал Курц в эфире австрийского телеканала Puls 24.
По его словам, Австрия уже приняла более 40 тысяч афганцев и внесла свой "сверхпропорциональный вклад". Он отметил, что лучше помогать населению в самой стране. "Особенно в том, что касается женщин и ситуации с безопасностью населения - здесь мы несем огромную ответственность", - заявил Курц.
В своем Twitter канцлер также написал, что в Австрии одна из крупнейших афганских общин в мире в расчете на душу населения, и страна уже сталкивается с большими проблемами при интеграции афганцев в общество.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреБезопасностьТалибанАвстрияАфганистанСебастьян Курц
 
 
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