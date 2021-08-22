https://ria.ru/20210822/avariya-1746734487.html

В Москве два человека пострадали в ДТП со скорой

В Москве два человека пострадали в ДТП со скорой - РИА Новости, 22.08.2021

В Москве два человека пострадали в ДТП со скорой

Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи на Енисейской улице на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, врач и фельдшер пострадали,... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T11:37

2021-08-22T11:37

2021-08-22T12:35

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи на Енисейской улице на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, врач и фельдшер пострадали, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Автомобиль скорой помощи перевернулся."На Енисейской улице столкнулись легковой автомобиль и скорая ... По предварительным данным, пострадали врач и фельдшер скорой помощи", - говорится в сообщении.Дептранс Москвы напоминает о необходимости пропускать автомобили скорой помощи.Московская прокуратура контролирует ход проверки по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи на северо-востоке столицы, сообщает ведомство в Telegram-канале."Прокуратура контролирует ход проверки, проводимой столичными полицейскими, по факту ДТП на Енисейской улице", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210822/avariya-1746728637.html

https://ria.ru/20210820/dtp-1746630403.html

москва

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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы