https://ria.ru/20210822/avariya-1746734487.html
В Москве два человека пострадали в ДТП со скорой
В Москве два человека пострадали в ДТП со скорой - РИА Новости, 22.08.2021
В Москве два человека пострадали в ДТП со скорой
Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи на Енисейской улице на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, врач и фельдшер пострадали,... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:37
2021-08-22T11:37
2021-08-22T12:35
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи на Енисейской улице на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, врач и фельдшер пострадали, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Автомобиль скорой помощи перевернулся."На Енисейской улице столкнулись легковой автомобиль и скорая ... По предварительным данным, пострадали врач и фельдшер скорой помощи", - говорится в сообщении.Дептранс Москвы напоминает о необходимости пропускать автомобили скорой помощи.Московская прокуратура контролирует ход проверки по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи на северо-востоке столицы, сообщает ведомство в Telegram-канале."Прокуратура контролирует ход проверки, проводимой столичными полицейскими, по факту ДТП на Енисейской улице", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210822/avariya-1746728637.html
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
11:37 22.08.2021 (обновлено: 12:35 22.08.2021)
В Москве два человека пострадали в ДТП со скорой
Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи на Енисейской улице на северо-востоке Москвы