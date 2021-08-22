https://ria.ru/20210822/avariya-1746728637.html

В Нижегородской области восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Нижегородской области восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 22.08.2021

В Нижегородской области восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовым автомобилем в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T10:16

2021-08-22T10:16

2021-08-22T10:16

происшествия

нижегородская область

кстовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовым автомобилем в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о ДТП в Кстовском районе на 446 километре автодороги федерального значения М-7 "Волга", около поселка Ветчак поступило в 02.25 в воскресенье."Произошло столкновение 2-х транспортных средств: микроавтобуса "Рено", где находилось 8 человек, и грузового автомобиля "Скания". В результате ДТП пострадали 8 человек, детей нет. Погиб 1 человек (мужчина, личность устанавливается)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210820/dtp-1746630403.html

нижегородская область

кстовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, кстовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)