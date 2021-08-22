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В Нижегородской области восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Нижегородской области восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 22.08.2021
В Нижегородской области восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовым автомобилем в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T10:16
2021-08-22T10:16
2021-08-22T10:16
происшествия
нижегородская область
кстовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовым автомобилем в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о ДТП в Кстовском районе на 446 километре автодороги федерального значения М-7 "Волга", около поселка Ветчак поступило в 02.25 в воскресенье."Произошло столкновение 2-х транспортных средств: микроавтобуса "Рено", где находилось 8 человек, и грузового автомобиля "Скания". В результате ДТП пострадали 8 человек, детей нет. Погиб 1 человек (мужчина, личность устанавливается)", - говорится в сообщении.
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нижегородская область
кстовский район
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происшествия, нижегородская область, кстовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Нижним Новгородом