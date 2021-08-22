https://ria.ru/20210822/attraktsion-1746757205.html
В Казани посетители застряли на сорокаметровом аттракционе головой вниз
В Казани посетители застряли на сорокаметровом аттракционе головой вниз - РИА Новости, 22.08.2021
В Казани посетители застряли на сорокаметровом аттракционе головой вниз
В казанском парке развлечений "Кырлай" посетители застряли на сломавшемся аттракционе, сообщил местный телеканал "Татарстан 24". РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T16:32
2021-08-22T16:32
2021-08-22T16:46
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В казанском парке развлечений "Кырлай" посетители застряли на сломавшемся аттракционе, сообщил местный телеканал "Татарстан 24".Люди полчаса провисели головой вниз на сорокаметровой высоте. Сейчас посетителей уже сняли, информации об их состоянии пока нет.По данным телеканала, карусель остановилась из-за заевшего механизма. Уточняется, что открыли аттракцион в начале июля.Детали инцидента выясняются, в администрации парка развлечений эти сообщения пока не комментировали.
https://ria.ru/20210711/attraktsion-1740817078.html
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)
16:32 22.08.2021 (обновлено: 16:46 22.08.2021)
В Казани посетители застряли на сорокаметровом аттракционе головой вниз
В Казани посетители аттракциона полчаса провисели на 40-метровой высоте головой вниз