https://ria.ru/20210822/attraktsion-1746757205.html

В Казани посетители застряли на сорокаметровом аттракционе головой вниз

В Казани посетители застряли на сорокаметровом аттракционе головой вниз - РИА Новости, 22.08.2021

В Казани посетители застряли на сорокаметровом аттракционе головой вниз

В казанском парке развлечений "Кырлай" посетители застряли на сломавшемся аттракционе, сообщил местный телеканал "Татарстан 24". РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T16:32

2021-08-22T16:32

2021-08-22T16:46

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В казанском парке развлечений "Кырлай" посетители застряли на сломавшемся аттракционе, сообщил местный телеканал "Татарстан 24".Люди полчаса провисели головой вниз на сорокаметровой высоте. Сейчас посетителей уже сняли, информации об их состоянии пока нет.По данным телеканала, карусель остановилась из-за заевшего механизма. Уточняется, что открыли аттракцион в начале июля.Детали инцидента выясняются, в администрации парка развлечений эти сообщения пока не комментировали.

https://ria.ru/20210711/attraktsion-1740817078.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)