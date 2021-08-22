https://ria.ru/20210822/armi2021-1746726877.html

В Туве стартовали два международных армейских конкурса

В Туве стартовали два международных армейских конкурса - РИА Новости, 22.08.2021

В Туве стартовали два международных армейских конкурса

Два международных конкурса "Военное ралли" и "Конный марафон" в рамках Армейских международных игр-2021 стартовали в Кызыле, сообщает в воскресенье пресс-службы РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T09:57

2021-08-22T09:57

2021-08-22T09:57

безопасность

кызыл

вооруженные силы рф

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

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НОВОСИБИРСК, 22 авг - РИА Новости. Два международных конкурса "Военное ралли" и "Конный марафон" в рамках Армейских международных игр-2021 стартовали в Кызыле, сообщает в воскресенье пресс-службы Центрального военного округа.Открытие международных этапов конкурсов "Военное ралли" и "Конный марафон", состоялось на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.В открытии приняли участие представители Минобороны РФ, вооруженных сил иностранных государств, командования Центрального военного округа, представители администрации региона, участники команд из Китая, Израиля, Белоруссии, России, Сербии, Монголии, Казахстана, Узбекистана."Наши конкурсы по накалу страстей мало чем отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств. В них военнослужащие продемонстрируют высококлассное владение современной военной автомобильной техникой, слаженное действие вьючно-транспортных подразделений, умение быстро принимать в сложной обстановке грамотные решения... Уверен, что подобные совместные мероприятия позволят значительно укрепить боевое содружество между нашими государствами и будут способствовать их процветанию", - приводятся в сообщении слова представителя главного командования сухопутных войск ВС РФ Сергея Портных.В рамках мероприятия прошли церемония старта по участку маршрута, а также представление участников и автомобильной техники. Для зрителей соревнований была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники.В ходе пяти соревновательных дней, экипажи автомобилей "КАМАЗ" и "Урал" с колесной формулой 4х4 и 6х6, а также бронеавтомобилей "Тигр-М", примут участие в четырёх этапах конкурса: "Индивидуальная гонка", "Гонка с преследованием", "Огневой этап" и "Командная гонка".

https://ria.ru/20210822/igry-1746548798.html

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безопасность, кызыл, вооруженные силы рф, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)