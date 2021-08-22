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В Китае прошла церемония открытия АрМИ-2021
В Китае прошла церемония открытия АрМИ-2021 - РИА Новости, 22.08.2021
В Китае прошла церемония открытия АрМИ-2021
Церемония открытия Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021) прошла в КНР на полигоне "Корла" сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, сообщает... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T09:23
2021-08-22T09:33
в мире
китай
народно-освободительная армия китая
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
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ПОЛИГОН "КОРЛА" (КНР), 22 авг - РИА Новости. Церемония открытия Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021) прошла в КНР на полигоне "Корла" сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, сообщает пресс-центр игр.В этом году в Китае проходят три конкурса АрМИ-2021: "Чистое небо", "Суворовский натиск" и "Безопасная среда"."В Корле на полигоне учебного центра сухопутных войск НОАК состоялась церемония открытия Армейских международных игр-2021", - говорится в сообщении.Отмечается, что впервые все команды России представляют курсанты высших учебных заведений Минобороны, одержавшие победы на этапах всеармейских состязаний. Команды конкурсов "Суворовский натиск" и "Чистое небо" - единственные участники, которые выступят на отечественной технике. В Китай вместе с участниками были доставлены современные боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины Тайфун-ПВО.Всего в учебный центр прибыли 17 команд, представляющие семь стран.В рамках АрМИ-2021 Россия примет 16 конкурсов, Белоруссия, Китай и Иран проведут по три, по два пройдут во Вьетнаме, Казахстане, Узбекистане и Монголии. Алжир, Армения, Сербия и Катар проведут по одному конкурсу.
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РИА Новости
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60
в мире, китай, народно-освободительная армия китая, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
09:23 22.08.2021 (обновлено: 09:33 22.08.2021)
 
В Китае прошла церемония открытия АрМИ-2021

В КНР прошло открытие конкурсов АрМИ-2021 "Чистое небо", "Суворовский натиск" и "Безопасная среда"

© Фото : Минобороны РоссииБронеавтомобиль "Тайфун-ПВО"
Бронеавтомобиль Тайфун-ПВО - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© Фото : Минобороны России
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ПОЛИГОН "КОРЛА" (КНР), 22 авг - РИА Новости. Церемония открытия Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021) прошла в КНР на полигоне "Корла" сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, сообщает пресс-центр игр.
В этом году в Китае проходят три конкурса АрМИ-2021: "Чистое небо", "Суворовский натиск" и "Безопасная среда".
"В Корле на полигоне учебного центра сухопутных войск НОАК состоялась церемония открытия Армейских международных игр-2021", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впервые все команды России представляют курсанты высших учебных заведений Минобороны, одержавшие победы на этапах всеармейских состязаний. Команды конкурсов "Суворовский натиск" и "Чистое небо" - единственные участники, которые выступят на отечественной технике. В Китай вместе с участниками были доставлены современные боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины Тайфун-ПВО.
Всего в учебный центр прибыли 17 команд, представляющие семь стран.
В рамках АрМИ-2021 Россия примет 16 конкурсов, Белоруссия, Китай и Иран проведут по три, по два пройдут во Вьетнаме, Казахстане, Узбекистане и Монголии. Алжир, Армения, Сербия и Катар проведут по одному конкурсу.
Танки Т-72Б3 команд армий России, Азербайджана и Казахстана на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
00:38
Армейские международные игры
 
В миреКитайНародно-освободительная армия КитаяАрмейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021)
 
 
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