https://ria.ru/20210822/afganistan-1746777197.html

Российский посол обвинил США в бардаке в аэропорту Кабула

Российский посол обвинил США в бардаке в аэропорту Кабула - РИА Новости, 22.08.2021

Российский посол обвинил США в бардаке в аэропорту Кабула

Около 400 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой оказать им помощь, это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго, заявил... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T20:55

2021-08-22T20:55

2021-08-22T21:01

в мире

кабул (город)

афганистан

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Около 400 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой оказать им помощь, это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.По его словам, в аэропорту Кабула образовался бардак по вине американцев."Обходных путей нет. Поэтому люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 (человек – ред.). Это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства", - сказал Жирнов в эфире телеканала "Россия 1".В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена. Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.

https://ria.ru/20210821/kabul-1746701171.html

https://ria.ru/20210822/afganistan-1746774700.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан