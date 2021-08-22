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Российский посол обвинил США в бардаке в аэропорту Кабула
Российский посол обвинил США в бардаке в аэропорту Кабула - РИА Новости, 22.08.2021
Российский посол обвинил США в бардаке в аэропорту Кабула
Около 400 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой оказать им помощь, это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго, заявил... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T20:55
2021-08-22T20:55
2021-08-22T21:01
в мире
кабул (город)
афганистан
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Около 400 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой оказать им помощь, это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.По его словам, в аэропорту Кабула образовался бардак по вине американцев."Обходных путей нет. Поэтому люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 (человек – ред.). Это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства", - сказал Жирнов в эфире телеканала "Россия 1".В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена. Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
https://ria.ru/20210821/kabul-1746701171.html
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в мире, кабул (город), афганистан
20:55 22.08.2021 (обновлено: 21:01 22.08.2021)
Российский посол обвинил США в бардаке в аэропорту Кабула
Посол Жирнов: в аэропорту Кабула образовался бардак по вине американцев