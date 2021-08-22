20:50 22.08.2021 (обновлено: 20:55 22.08.2021)
Бойцы "Талибана"* ждут приказа атаковать Панджшер, сообщил источник
Бойцы "Талибана"* ждут приказа атаковать афганскую провинцию Панджшер
КАБУЛ, 22 авг - РИА Новости. Бойцы движения "Талибан"* ждут приказа атаковать провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула, которая в отличие от остального Афганистана не была захвачена талибами, заявил источник РИА Новости.
Ранее в воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. По словам Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу", а "Талибан"* не продержится долго, если будет и дальше вести себя таким образом. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений. Агентство Франс Пресс сообщило, что сотни талибов направляются к Панджшеру.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России.