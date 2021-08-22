Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746774700.html
В МИД рассказали, чем грозит уход НАТО из Афганистана
В МИД рассказали, чем грозит уход НАТО из Афганистана - РИА Новости, 22.08.2021
В МИД рассказали, чем грозит уход НАТО из Афганистана
Завершение истории НАТО в Афганистане, которая подвела черту под эпохой больших операций альянса, в перспективе может привести к тому, что в НАТО "российскую... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T20:23
2021-08-22T21:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746351862_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f78d31e626684cf33215f5469112280.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Завершение истории НАТО в Афганистане, которая подвела черту под эпохой больших операций альянса, в перспективе может привести к тому, что в НАТО "российскую угрозу" будут раздувать еще больше, считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.По словам Грушко, история НАТО - история поиска доказательств собственной востребованности. Он добавил, что после выхода из холодной войны СССР и прекращения существования Организации Варшавского договора, альянс "оказался как рыба, выброшенная на сушу", и чтобы не оказаться на обочине истории и сгенерировать эту самую востребованность, которую можно было бы предъявить общественному мнению, придумали "политику открытых дверей", нарушив обещания, данные западными лидерами Михаилу Горбачеву.Замглавы МИД РФ пояснил, что после того как расширение НАТО было отыграно, эту востребованность пришлось доказывать гуманитарными интервенциями и большими операциями - в бывшей Югославии, Афганистане, Ливии."Но на фоне катастрофических последствий этих самых операций возник очередной смысловой вакуум, которой было принято заполнить возвращением к истокам. С концепции "угрозы с востока" стряхнули пыль. Госпереворот на Украине и последующие события, которые никак не затрагивали, не могли затронуть фундаментальные интересы альянса, были использованы в качестве идеологического оправдания возвращения к исходному предназначению времен 1949 года. В этой связи завершение афганской истории, подводящее черту под эпохой больших операций, по крайней мере, на обозримую перспективу, может привести к тому, что "российскую угрозу" будут раздувать еще больше", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, как уход США и их союзников из Афганистана скажется на альянсе.В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html
https://ria.ru/20210820/putin-1746592683.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746351862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_29d415c81b8488b3868abc7d8ddbce4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, нато
20:23 22.08.2021 (обновлено: 21:27 22.08.2021)
 
В МИД рассказали, чем грозит уход НАТО из Афганистана

Замглавы МИД Грушко: после провала в Афганистане НАТО может будет чаще раздувать "российскую угрозу"

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Завершение истории НАТО в Афганистане, которая подвела черту под эпохой больших операций альянса, в перспективе может привести к тому, что в НАТО "российскую угрозу" будут раздувать еще больше, считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По словам Грушко, история НАТО - история поиска доказательств собственной востребованности. Он добавил, что после выхода из холодной войны СССР и прекращения существования Организации Варшавского договора, альянс "оказался как рыба, выброшенная на сушу", и чтобы не оказаться на обочине истории и сгенерировать эту самую востребованность, которую можно было бы предъявить общественному мнению, придумали "политику открытых дверей", нарушив обещания, данные западными лидерами Михаилу Горбачеву.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманияном Джайшанкаром - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 15:17
Лавров назвал уход США из Афганистана провалом
Замглавы МИД РФ пояснил, что после того как расширение НАТО было отыграно, эту востребованность пришлось доказывать гуманитарными интервенциями и большими операциями - в бывшей Югославии, Афганистане, Ливии.
"Но на фоне катастрофических последствий этих самых операций возник очередной смысловой вакуум, которой было принято заполнить возвращением к истокам. С концепции "угрозы с востока" стряхнули пыль. Госпереворот на Украине и последующие события, которые никак не затрагивали, не могли затронуть фундаментальные интересы альянса, были использованы в качестве идеологического оправдания возвращения к исходному предназначению времен 1949 года. В этой связи завершение афганской истории, подводящее черту под эпохой больших операций, по крайней мере, на обозримую перспективу, может привести к тому, что "российскую угрозу" будут раздувать еще больше", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, как уход США и их союзников из Афганистана скажется на альянсе.
Успешной ее назвать, конечно, нельзя – Путин об операции в Афганистане
20 августа, 17:50Захват власти в Афганистане талибами
Путин прокомментировал действия США в Афганистане
В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT
05:57Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
05:08В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть рис
04:14Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
04:10Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
04:05"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
03:47Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
03:38Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
03:25В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
03:17Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах
03:13Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана
03:12На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе
03:08Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр"
03:02Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС
03:00Названы популярные способы обмана покупателей при просмотре квартиры
02:47В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
02:44СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана
02:12Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
02:10Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса
Лента новостейМолния