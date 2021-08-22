https://ria.ru/20210822/afganistan-1746774700.html

В МИД рассказали, чем грозит уход НАТО из Афганистана

В МИД рассказали, чем грозит уход НАТО из Афганистана - РИА Новости, 22.08.2021

В МИД рассказали, чем грозит уход НАТО из Афганистана

Завершение истории НАТО в Афганистане, которая подвела черту под эпохой больших операций альянса, в перспективе может привести к тому, что в НАТО "российскую... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T20:23

2021-08-22T20:23

2021-08-22T21:27

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

нато

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Завершение истории НАТО в Афганистане, которая подвела черту под эпохой больших операций альянса, в перспективе может привести к тому, что в НАТО "российскую угрозу" будут раздувать еще больше, считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.По словам Грушко, история НАТО - история поиска доказательств собственной востребованности. Он добавил, что после выхода из холодной войны СССР и прекращения существования Организации Варшавского договора, альянс "оказался как рыба, выброшенная на сушу", и чтобы не оказаться на обочине истории и сгенерировать эту самую востребованность, которую можно было бы предъявить общественному мнению, придумали "политику открытых дверей", нарушив обещания, данные западными лидерами Михаилу Горбачеву.Замглавы МИД РФ пояснил, что после того как расширение НАТО было отыграно, эту востребованность пришлось доказывать гуманитарными интервенциями и большими операциями - в бывшей Югославии, Афганистане, Ливии."Но на фоне катастрофических последствий этих самых операций возник очередной смысловой вакуум, которой было принято заполнить возвращением к истокам. С концепции "угрозы с востока" стряхнули пыль. Госпереворот на Украине и последующие события, которые никак не затрагивали, не могли затронуть фундаментальные интересы альянса, были использованы в качестве идеологического оправдания возвращения к исходному предназначению времен 1949 года. В этой связи завершение афганской истории, подводящее черту под эпохой больших операций, по крайней мере, на обозримую перспективу, может привести к тому, что "российскую угрозу" будут раздувать еще больше", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, как уход США и их союзников из Афганистана скажется на альянсе.В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html

https://ria.ru/20210820/putin-1746592683.html

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в мире, сша, афганистан, нато