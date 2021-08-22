19:43 22.08.2021 (обновлено: 19:52 22.08.2021)
Источник раскрыл детали эвакуации афганцев через Узбекистан
Источник: эвакуация из Афганистана проходит и через аэропорт Бухары
© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
© AP Photo / Shekib Rahmani
ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости. Эвакуация из Афганистана проходит и через аэропорт Бухары, это уже третий город в Узбекистане, используемый для этих целей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Из Бухары сегодня отправлен пассажирский спецрейс в Будапешт с эвакуированными из Кабула", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту венгерской авиакомпании Wizz Air граждане Венгрии, ряда стран ЕС и Афганистана. Он не смог назвать другие детали эвакуации и число переправляемых пассажиров.
Ранее госсекретарь Венгрии Левенте Мадьяр заявил о начале эвакуации из Кабула сограждан, а также афганцев, помогавших венгерским военным, и членов их семей. В частности, в четверг из Кабула было вывезено 26 венгерских граждан на самолете военного союзника.
В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.