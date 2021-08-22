Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746771069.html
Источник раскрыл детали эвакуации афганцев через Узбекистан
Источник раскрыл детали эвакуации афганцев через Узбекистан - РИА Новости, 22.08.2021
Источник раскрыл детали эвакуации афганцев через Узбекистан
Эвакуация из Афганистана проходит и через аэропорт Бухары, это уже третий город в Узбекистане, используемый для этих целей, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T19:43
2021-08-22T19:52
захват власти в афганистане талибами
в мире
узбекистан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746731889_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_aad591d2b9a5615ae77ddb067a0c9ff0.jpg
ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости. Эвакуация из Афганистана проходит и через аэропорт Бухары, это уже третий город в Узбекистане, используемый для этих целей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны. Власти Германии вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои."Из Бухары сегодня отправлен пассажирский спецрейс в Будапешт с эвакуированными из Кабула", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту венгерской авиакомпании Wizz Air граждане Венгрии, ряда стран ЕС и Афганистана. Он не смог назвать другие детали эвакуации и число переправляемых пассажиров.Ранее госсекретарь Венгрии Левенте Мадьяр заявил о начале эвакуации из Кабула сограждан, а также афганцев, помогавших венгерским военным, и членов их семей. В частности, в четверг из Кабула было вывезено 26 венгерских граждан на самолете военного союзника.В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
https://ria.ru/20210821/afganistan-1746705181.html
https://ria.ru/20210821/kabul-1746701171.html
узбекистан
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746731889_352:156:2875:2048_1920x0_80_0_0_80a468be4d93dcbf6cf855d94e94cbb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, узбекистан, афганистан
19:43 22.08.2021 (обновлено: 19:52 22.08.2021)
 
Источник раскрыл детали эвакуации афганцев через Узбекистан

Источник: эвакуация из Афганистана проходит и через аэропорт Бухары

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости. Эвакуация из Афганистана проходит и через аэропорт Бухары, это уже третий город в Узбекистане, используемый для этих целей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны. Власти Германии вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 21:42Захват власти в Афганистане талибами
Талибы через Россию предложили соглашение вице-президенту Афганистана
"Из Бухары сегодня отправлен пассажирский спецрейс в Будапешт с эвакуированными из Кабула", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту венгерской авиакомпании Wizz Air граждане Венгрии, ряда стран ЕС и Афганистана. Он не смог назвать другие детали эвакуации и число переправляемых пассажиров.
Ранее госсекретарь Венгрии Левенте Мадьяр заявил о начале эвакуации из Кабула сограждан, а также афганцев, помогавших венгерским военным, и членов их семей. В частности, в четверг из Кабула было вывезено 26 венгерских граждан на самолете военного союзника.
В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
Мулла Абдул Гани Барадар вместе с другими членами делегации Талибана во время прибытия на международную мирную конференцию в Москву - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 20:45Захват власти в Афганистане талибами
Российский посол позитивно оценил первые действия талибов у власти
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреУзбекистанАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT
05:57Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
05:08В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть рис
04:14Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
04:10Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
04:05"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
03:47Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
03:38Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
03:25В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
03:17Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах
03:13Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана
03:12На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе
03:08Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр"
03:02Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС
03:00Названы популярные способы обмана покупателей при просмотре квартиры
02:47В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
02:44СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана
02:12Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
02:10Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса
Лента новостейМолния