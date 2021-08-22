https://ria.ru/20210822/afganistan-1746771069.html

Источник раскрыл детали эвакуации афганцев через Узбекистан

Источник раскрыл детали эвакуации афганцев через Узбекистан - РИА Новости, 22.08.2021

Источник раскрыл детали эвакуации афганцев через Узбекистан

Эвакуация из Афганистана проходит и через аэропорт Бухары, это уже третий город в Узбекистане, используемый для этих целей, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T19:43

2021-08-22T19:43

2021-08-22T19:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

узбекистан

афганистан

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ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости. Эвакуация из Афганистана проходит и через аэропорт Бухары, это уже третий город в Узбекистане, используемый для этих целей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны. Власти Германии вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои."Из Бухары сегодня отправлен пассажирский спецрейс в Будапешт с эвакуированными из Кабула", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту венгерской авиакомпании Wizz Air граждане Венгрии, ряда стран ЕС и Афганистана. Он не смог назвать другие детали эвакуации и число переправляемых пассажиров.Ранее госсекретарь Венгрии Левенте Мадьяр заявил о начале эвакуации из Кабула сограждан, а также афганцев, помогавших венгерским военным, и членов их семей. В частности, в четверг из Кабула было вывезено 26 венгерских граждан на самолете военного союзника.В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.

https://ria.ru/20210821/afganistan-1746705181.html

https://ria.ru/20210821/kabul-1746701171.html

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афганистан

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в мире, узбекистан, афганистан