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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746745978.html
Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами - РИА Новости, 22.08.2021
Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
Лидер бойцов сопротивления неподконтрольной талибам провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что готов к переговорам о новом правительстве Афганистана. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T14:19
2021-08-22T14:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лидер бойцов сопротивления неподконтрольной талибам провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что готов к переговорам о новом правительстве Афганистана."Мы готовы сформировать инклюзивное правительство с "Талибаном"* через политические переговоры, но неприемлемо формирование афганского правительства, характеризующегося экстремизмом", — сказал он в интервью газете Asharq Al-Awsat.По словам Масуда, сопротивление поддерживает контакты с талибами.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы заявляют, что двадцатилетняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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афганистан
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в мире, афганистан, панджшер (провинция)
14:19 22.08.2021 (обновлено: 14:37 22.08.2021)
 
Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами

Лидер бойцов сопротивления заявил о готовности сформировать инклюзивное правительство с "Талибаном"*

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лидер бойцов сопротивления неподконтрольной талибам провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что готов к переговорам о новом правительстве Афганистана.
"Мы готовы сформировать инклюзивное правительство с "Талибаном"* через политические переговоры, но неприемлемо формирование афганского правительства, характеризующегося экстремизмом", — сказал он в интервью газете Asharq Al-Awsat.
По словам Масуда, сопротивление поддерживает контакты с талибами.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы заявляют, что двадцатилетняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевик движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанПанджшер (провинция)
 
 
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