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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746744010.html
Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2021
Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:55
2021-08-22T14:41
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас только что было сказано об Афганистане. Прямое отношение имеет в нашей безопасности", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России"."Представьте себе, в любую из стран въехали беженцы… кто эти беженцы? Откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть и миллионы. А у нас с этими нашими ближайшими союзниками и соседями даже нет визовых ограничений. Да граница-то какая? Тысяча километров. Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И чего мы будем с этим делать?" - сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"."Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х, в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. И те ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно. И то, что сейчас у нас все стабильно, спокойно … проблемы есть, но несопоставимые с тем, что было раньше. Никто не хочет возвращения туда, поэтому нам такие элементы оттуда не нужны из Афганистана, да и из других стран", - сказал Путин.Именно поэтому, по его словам, Россия работает по сирийскому направлению. "Чтобы не допустить того, чтобы Сирия превратилась в какое-то подобие Афганистана, и чтобы это было рассадником терроризма", - сказал Путин.Он добавил, что вопрос с беженцами из Афганистана будет приоритетен для российского МИДа.
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в мире, афганистан, владимир путин, россия
13:55 22.08.2021 (обновлено: 14:41 22.08.2021)
 
Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

Президент России Путин: мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев из Афганистана появились боевики

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот сейчас только что было сказано об Афганистане. Прямое отношение имеет в нашей безопасности", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России".
"Представьте себе, в любую из стран въехали беженцы… кто эти беженцы? Откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть и миллионы. А у нас с этими нашими ближайшими союзниками и соседями даже нет визовых ограничений. Да граница-то какая? Тысяча километров. Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И чего мы будем с этим делать?" - сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".

"Это имеет значение для нашей безопасности, напрямую связано с нашими гражданами. Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики появились".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
"Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х, в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. И те ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно. И то, что сейчас у нас все стабильно, спокойно … проблемы есть, но несопоставимые с тем, что было раньше. Никто не хочет возвращения туда, поэтому нам такие элементы оттуда не нужны из Афганистана, да и из других стран", - сказал Путин.
Именно поэтому, по его словам, Россия работает по сирийскому направлению. "Чтобы не допустить того, чтобы Сирия превратилась в какое-то подобие Афганистана, и чтобы это было рассадником терроризма", - сказал Путин.
Он добавил, что вопрос с беженцами из Афганистана будет приоритетен для российского МИДа.
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Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанВладимир ПутинРоссия
 
 
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