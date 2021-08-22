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Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2021
Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:55
2021-08-22T13:55
2021-08-22T14:41
захват власти в афганистане талибами
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владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас только что было сказано об Афганистане. Прямое отношение имеет в нашей безопасности", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России"."Представьте себе, в любую из стран въехали беженцы… кто эти беженцы? Откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть и миллионы. А у нас с этими нашими ближайшими союзниками и соседями даже нет визовых ограничений. Да граница-то какая? Тысяча километров. Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И чего мы будем с этим делать?" - сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"."Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х, в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. И те ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно. И то, что сейчас у нас все стабильно, спокойно … проблемы есть, но несопоставимые с тем, что было раньше. Никто не хочет возвращения туда, поэтому нам такие элементы оттуда не нужны из Афганистана, да и из других стран", - сказал Путин.Именно поэтому, по его словам, Россия работает по сирийскому направлению. "Чтобы не допустить того, чтобы Сирия превратилась в какое-то подобие Афганистана, и чтобы это было рассадником терроризма", - сказал Путин.Он добавил, что вопрос с беженцами из Афганистана будет приоритетен для российского МИДа.
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в мире, афганистан, владимир путин, россия
13:55 22.08.2021 (обновлено: 14:41 22.08.2021)
Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
Президент России Путин: мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев из Афганистана появились боевики
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
Ситуация в Афганистане
имеет прямое отношение к безопасности России
, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Вот сейчас только что было сказано об Афганистане. Прямое отношение имеет в нашей безопасности", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России
".
"Представьте себе, в любую из стран въехали беженцы… кто эти беженцы? Откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть и миллионы. А у нас с этими нашими ближайшими союзниками и соседями даже нет визовых ограничений. Да граница-то какая? Тысяча километров. Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И чего мы будем с этим делать?" - сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".
"Это имеет значение для нашей безопасности, напрямую связано с нашими гражданами. Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики появились".
Владимир Путин
Президент России
"Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х, в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. И те ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно. И то, что сейчас у нас все стабильно, спокойно … проблемы есть, но несопоставимые с тем, что было раньше. Никто не хочет возвращения туда, поэтому нам такие элементы оттуда не нужны из Афганистана, да и из других стран", - сказал Путин.
Именно поэтому, по его словам, Россия работает по сирийскому направлению. "Чтобы не допустить того, чтобы Сирия превратилась в какое-то подобие Афганистана, и чтобы это было рассадником терроризма", - сказал Путин.
Он добавил, что вопрос с беженцами из Афганистана будет приоритетен для российского МИДа.