https://ria.ru/20210822/afganistan-1746744010.html

Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2021

Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T13:55

2021-08-22T13:55

2021-08-22T14:41

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746400214_0:309:3090:2047_1920x0_80_0_0_098f25ba0a95e747c66675b7f8840efc.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас только что было сказано об Афганистане. Прямое отношение имеет в нашей безопасности", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России"."Представьте себе, в любую из стран въехали беженцы… кто эти беженцы? Откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть и миллионы. А у нас с этими нашими ближайшими союзниками и соседями даже нет визовых ограничений. Да граница-то какая? Тысяча километров. Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И чего мы будем с этим делать?" - сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"."Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х, в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. И те ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно. И то, что сейчас у нас все стабильно, спокойно … проблемы есть, но несопоставимые с тем, что было раньше. Никто не хочет возвращения туда, поэтому нам такие элементы оттуда не нужны из Афганистана, да и из других стран", - сказал Путин.Именно поэтому, по его словам, Россия работает по сирийскому направлению. "Чтобы не допустить того, чтобы Сирия превратилась в какое-то подобие Афганистана, и чтобы это было рассадником терроризма", - сказал Путин.Он добавил, что вопрос с беженцами из Афганистана будет приоритетен для российского МИДа.

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, владимир путин, россия