https://ria.ru/20210822/afganistan-1746740004.html

Талибы освободили 350 заключенных в провинции Гильменд

Талибы освободили 350 заключенных в провинции Гильменд - РИА Новости, 22.08.2021

Талибы освободили 350 заключенных в провинции Гильменд

Лидер радикального движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада приказал освободить 350 заключенных из тюрьмы административного центра провинции Гильменд на юге... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T13:08

2021-08-22T13:08

2021-08-22T13:09

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

гильменд (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746351851_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_4be5de619dded61ae9f0033744610692.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер радикального движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада приказал освободить 350 заключенных из тюрьмы административного центра провинции Гильменд на юге Афганистана, заявил представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.Накануне, по сообщению местных СМИ, талибы освободили 340 политических заключенных в провинции Фарах на западе Афганистана и 40 заключенных в провинции Урузган.Ранее сообщалось, что лидер движения Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политических заключенных из тюрем в Афганистане.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В прошлое воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

афганистан

гильменд (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, гильменд (провинция)