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Талибы освободили 350 заключенных в провинции Гильменд
Талибы освободили 350 заключенных в провинции Гильменд - РИА Новости, 22.08.2021
Талибы освободили 350 заключенных в провинции Гильменд
Лидер радикального движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада приказал освободить 350 заключенных из тюрьмы административного центра провинции Гильменд на юге... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:08
2021-08-22T13:08
2021-08-22T13:09
захват власти в афганистане талибами
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талибан
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер радикального движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада приказал освободить 350 заключенных из тюрьмы административного центра провинции Гильменд на юге Афганистана, заявил представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.Накануне, по сообщению местных СМИ, талибы освободили 340 политических заключенных в провинции Фарах на западе Афганистана и 40 заключенных в провинции Урузган.Ранее сообщалось, что лидер движения Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политических заключенных из тюрем в Афганистане.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В прошлое воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, талибан, афганистан, гильменд (провинция)
13:08 22.08.2021 (обновлено: 13:09 22.08.2021)
Талибы освободили 350 заключенных в провинции Гильменд
Лидер талибов приказал освободить 350 заключенных из тюрьмы Лашкаргаха, столицы провинции Гильменд