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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746740004.html
Талибы освободили 350 заключенных в провинции Гильменд
Талибы освободили 350 заключенных в провинции Гильменд - РИА Новости, 22.08.2021
Талибы освободили 350 заключенных в провинции Гильменд
Лидер радикального движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада приказал освободить 350 заключенных из тюрьмы административного центра провинции Гильменд на юге... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:08
2021-08-22T13:09
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
гильменд (провинция)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер радикального движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада приказал освободить 350 заключенных из тюрьмы административного центра провинции Гильменд на юге Афганистана, заявил представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.Накануне, по сообщению местных СМИ, талибы освободили 340 политических заключенных в провинции Фарах на западе Афганистана и 40 заключенных в провинции Урузган.Ранее сообщалось, что лидер движения Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политических заключенных из тюрем в Афганистане.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В прошлое воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, талибан, афганистан, гильменд (провинция)
13:08 22.08.2021 (обновлено: 13:09 22.08.2021)
 
Талибы освободили 350 заключенных в провинции Гильменд

Лидер талибов приказал освободить 350 заключенных из тюрьмы Лашкаргаха, столицы провинции Гильменд

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер радикального движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада приказал освободить 350 заключенных из тюрьмы административного центра провинции Гильменд на юге Афганистана, заявил представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.
"Согласно указу верховного лидера Исламского Эмирата Хайбатуллы Ахундзада (Хафизуллы), сегодня были освобождены и отправлены домой 350 заключенных из тюрьмы Лашкаргаха, столицы провинции Гильменд ", - написал Ахмади в Twitter.
Накануне, по сообщению местных СМИ, талибы освободили 340 политических заключенных в провинции Фарах на западе Афганистана и 40 заключенных в провинции Урузган.
Ранее сообщалось, что лидер движения Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политических заключенных из тюрем в Афганистане.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В прошлое воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанГильменд (провинция)
 
 
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