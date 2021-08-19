https://ria.ru/20210819/afganistan-1746305674.html

Лидер "Талибана"* приказал освободить политзаключенных из афганских тюрем

Лидер "Талибана"* приказал освободить политзаключенных из афганских тюрем - РИА Новости, 19.08.2021

Лидер "Талибана"* приказал освободить политзаключенных из афганских тюрем

Лидер радикального движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политических заключенных из тюрем в Афганистане, заявил представитель талибов... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:18

2021-08-19T09:18

2021-08-19T09:27

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

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КАБУЛ, 19 авг - РИА Новости. Лидер радикального движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политических заключенных из тюрем в Афганистане, заявил представитель талибов Кари Юсуф Ахмади."Верховный лидер Исламского Эмирата шейх Аль-Хадис Хайбатулла Ахундзада (Хафизулла) приказал освободить политических заключенных из всех тюрем. Губернаторы провинций безоговорочно освободят всех политических заключенных низкого и высокого рангов из тюрем страны и с завтрашнего дня передадут их семьям", - написал Ахмади в Twitter.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210818/zakony-1746262201.html

афганистан

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в мире, талибан, афганистан