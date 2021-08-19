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Лидер "Талибана"* приказал освободить политзаключенных из афганских тюрем
Лидер "Талибана"* приказал освободить политзаключенных из афганских тюрем - РИА Новости, 19.08.2021
Лидер "Талибана"* приказал освободить политзаключенных из афганских тюрем
Лидер радикального движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политических заключенных из тюрем в Афганистане, заявил представитель талибов... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:18
2021-08-19T09:18
2021-08-19T09:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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КАБУЛ, 19 авг - РИА Новости. Лидер радикального движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политических заключенных из тюрем в Афганистане, заявил представитель талибов Кари Юсуф Ахмади."Верховный лидер Исламского Эмирата шейх Аль-Хадис Хайбатулла Ахундзада (Хафизулла) приказал освободить политических заключенных из всех тюрем. Губернаторы провинций безоговорочно освободят всех политических заключенных низкого и высокого рангов из тюрем страны и с завтрашнего дня передадут их семьям", - написал Ахмади в Twitter.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан
09:18 19.08.2021 (обновлено: 09:27 19.08.2021)
Лидер "Талибана"* приказал освободить политзаключенных из афганских тюрем
Лидер "Талибана"* Ахундзада приказал освободить политзаключенных из афганских тюрем