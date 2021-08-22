05:20 22.08.2021 (обновлено: 08:32 22.08.2021)
Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
Бывший президент США Трамп: американская армия должна быть готова вернуться в Афганистан
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан
© AP Photo / Rahmat Gul, File
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Американская армия должна быть готова вернуться в Афганистан, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
"Мы должны войти, нам следует это сделать, когда будет правильно. А теперь мы можем быть вынуждены войти, потому что этот человек, который управляет нашей страной, принял ужасающее решение, вывести всю нашу сильную армию. Мы, возможно, вынуждены будем войти. Может, и не будем, но, может, и будем. Если вы не готовы войти, вы никогда не увидите те 45 тысяч человек снова", — заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Алабама.
Трансляцию мероприятия вели американские медиа.
По мнению Трампа, в Афганистане находятся не 10 тысяч американских граждан, а 45 тысяч. "Если они не будут думать, что вы готовы войти, вы никогда их не увидите, будь там 10 тысяч или 45", - сказал Трамп, не уточняя имеет ли в виду "Талибан"*.
На уходящей неделе он уже озвучивал количество американцев в Афганистане, называя цифру в 40 тысяч.
Трамп также назвал мошенником ушедшего в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани. "Он улетел с кучей денег", — подчеркнул политик.
Трамп считает, что с выходом США из Афганистана туда собирается Россия, которая пострадала в прошлом из-за участия в конфликте в республике. "Теперь это Россия, намного меньшая версия, чем была прежде (во времена СССР - ред.), из-за Афганистана. Они попались - потратили столько лет, столько денег, и не выиграв в Афганистане. Все эти деньги, которые они потратили, все жизни, которые они потеряли, то же самое. Все что вы должны сделать, спросить у России, что они думают. Я слышал, теперь они собираются вернуться, не спешите. Все, кто входил, им не было хорошо", — сказал Трамп.
* Террористическая организация, запрещенная в России.