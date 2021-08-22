https://ria.ru/20210822/afganistan-1746718925.html

Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан

Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан - РИА Новости, 22.08.2021

Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан

Американская армия должна быть готова вернуться в Афганистан, заявил бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T05:20

2021-08-22T05:20

2021-08-22T08:32

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Американская армия должна быть готова вернуться в Афганистан, заявил бывший президент США Дональд Трамп.Трансляцию мероприятия вели американские медиа.По мнению Трампа, в Афганистане находятся не 10 тысяч американских граждан, а 45 тысяч. "Если они не будут думать, что вы готовы войти, вы никогда их не увидите, будь там 10 тысяч или 45", - сказал Трамп, не уточняя имеет ли в виду "Талибан"*.На уходящей неделе он уже озвучивал количество американцев в Афганистане, называя цифру в 40 тысяч.Трамп также назвал мошенником ушедшего в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани. "Он улетел с кучей денег", — подчеркнул политик.Трамп считает, что с выходом США из Афганистана туда собирается Россия, которая пострадала в прошлом из-за участия в конфликте в республике. "Теперь это Россия, намного меньшая версия, чем была прежде (во времена СССР - ред.), из-за Афганистана. Они попались - потратили столько лет, столько денег, и не выиграв в Афганистане. Все эти деньги, которые они потратили, все жизни, которые они потеряли, то же самое. Все что вы должны сделать, спросить у России, что они думают. Я слышал, теперь они собираются вернуться, не спешите. Все, кто входил, им не было хорошо", — сказал Трамп.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210822/trump-1746718404.html

https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html

сша

афганистан

вашингтон

россия

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в мире, сша, афганистан, дональд трамп, вашингтон, россия