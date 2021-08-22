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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746718925.html
Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан - РИА Новости, 22.08.2021
Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
Американская армия должна быть готова вернуться в Афганистан, заявил бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T05:20
2021-08-22T08:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
дональд трамп
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Американская армия должна быть готова вернуться в Афганистан, заявил бывший президент США Дональд Трамп.Трансляцию мероприятия вели американские медиа.По мнению Трампа, в Афганистане находятся не 10 тысяч американских граждан, а 45 тысяч. "Если они не будут думать, что вы готовы войти, вы никогда их не увидите, будь там 10 тысяч или 45", - сказал Трамп, не уточняя имеет ли в виду "Талибан"*.На уходящей неделе он уже озвучивал количество американцев в Афганистане, называя цифру в 40 тысяч.Трамп также назвал мошенником ушедшего в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани. "Он улетел с кучей денег", — подчеркнул политик.Трамп считает, что с выходом США из Афганистана туда собирается Россия, которая пострадала в прошлом из-за участия в конфликте в республике. "Теперь это Россия, намного меньшая версия, чем была прежде (во времена СССР - ред.), из-за Афганистана. Они попались - потратили столько лет, столько денег, и не выиграв в Афганистане. Все эти деньги, которые они потратили, все жизни, которые они потеряли, то же самое. Все что вы должны сделать, спросить у России, что они думают. Я слышал, теперь они собираются вернуться, не спешите. Все, кто входил, им не было хорошо", — сказал Трамп.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210822/trump-1746718404.html
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в мире, сша, афганистан, дональд трамп, вашингтон, россия
05:20 22.08.2021 (обновлено: 08:32 22.08.2021)
 
Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан

Бывший президент США Трамп: американская армия должна быть готова вернуться в Афганистан

© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Американская армия должна быть готова вернуться в Афганистан, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

"Мы должны войти, нам следует это сделать, когда будет правильно. А теперь мы можем быть вынуждены войти, потому что этот человек, который управляет нашей страной, принял ужасающее решение, вывести всю нашу сильную армию. Мы, возможно, вынуждены будем войти. Может, и не будем, но, может, и будем. Если вы не готовы войти, вы никогда не увидите те 45 тысяч человек снова", — заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Алабама.

Трансляцию мероприятия вели американские медиа.
По мнению Трампа, в Афганистане находятся не 10 тысяч американских граждан, а 45 тысяч. "Если они не будут думать, что вы готовы войти, вы никогда их не увидите, будь там 10 тысяч или 45", - сказал Трамп, не уточняя имеет ли в виду "Талибан"*.
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На уходящей неделе он уже озвучивал количество американцев в Афганистане, называя цифру в 40 тысяч.
Трамп также назвал мошенником ушедшего в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани. "Он улетел с кучей денег", — подчеркнул политик.
Трамп считает, что с выходом США из Афганистана туда собирается Россия, которая пострадала в прошлом из-за участия в конфликте в республике. "Теперь это Россия, намного меньшая версия, чем была прежде (во времена СССР - ред.), из-за Афганистана. Они попались - потратили столько лет, столько денег, и не выиграв в Афганистане. Все эти деньги, которые они потратили, все жизни, которые они потеряли, то же самое. Все что вы должны сделать, спросить у России, что они думают. Я слышал, теперь они собираются вернуться, не спешите. Все, кто входил, им не было хорошо", — сказал Трамп.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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