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Аэропорты в Нью-Йорке отменили часть рейсов из-за шторма "Анри"
Аэропорты в Нью-Йорке отменили часть рейсов из-за шторма "Анри" - РИА Новости, 22.08.2021
Аэропорты в Нью-Йорке отменили часть рейсов из-за шторма "Анри"
Аэропорты имени Джона Кеннеди и "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке и аэропорт и "Ньюарк" в Нью-Джерси отменили некоторые рейсы в связи с опасениями, связанными с... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T18:23
2021-08-22T18:24
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нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 22 авг – РИА Новости. Аэропорты имени Джона Кеннеди и "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке и аэропорт и "Ньюарк" в Нью-Джерси отменили некоторые рейсы в связи с опасениями, связанными с тропическим штормом "Анри", сообщил глава портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси Рик Коттон."На сегодняшнее утро 23% рейсов в аэропорту "Ла-Гуардия" отменены. Отменены 11% полетов в аэропорту имени Джона Кеннеди и 22% полетов в "Ньюарк"", - сказал Коттон на пресс-конференции, добавив, что каждый из этих аэропортов запустил чрезвычайные штабы - все коммуникации координируются через эти центры работы в чрезвычайных условиях.По его словам, в зависимости от ситуации с дождем, ветром и общими погодными условиями могут быть отменены и другие рейсы."Так или иначе, на данный момент аэропорты не ожидают затоплений на своих территориях", - отметил Коттон.В субботу губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел чрезвычайное положение в ряде округов штата Нью-Йорк. Он приготовил 500 служащих Национальной гвардии для развертывания на Лонг-Айленде и в районе долины Гудзон, чтобы помочь местным властям в случае необходимости в предотвращении и ликвидации последствий бури. Кроме того, он отрядил 11 военных грузовиков и 14 автомобилей Hummer.Губернатор призвал жителей штата отнестись серьезно к предупреждению, готовиться к возможным отключениям электроэнергии, запасаться необходимыми принадлежностями и избегать мест, где будут затопления. При этом он предположил, что "Анри", который тогда относился к категории ураганов, может сравниться с печально известным ураганом "Сэнди".Ураган "Сэнди", образовавшийся в конце октября 2012 года, затронул Ямайку, Кубу, Багамские острова, Гаити, побережье Флориды и впоследствии обрушился на северо-восток США и восточную Канаду. Наиболее тяжелый ущерб был причинен северо-восточным штатам США, в частности Нью-Джерси и Нью-Йорк. Число жертв стихии в стране составило не менее 120 человек, в том числе свыше 40 - в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20210819/navodnenie-1746331542.html
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в мире, сша, нью-йорк (город)
18:23 22.08.2021 (обновлено: 18:24 22.08.2021)
 
Аэропорты в Нью-Йорке отменили часть рейсов из-за шторма "Анри"

Аэропорты в Нью-Йорке отменили некоторые рейсы из-за шторма "Анри", но не ждут подтоплений

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке
Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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НЬЮ-ЙОРК, 22 авг – РИА Новости. Аэропорты имени Джона Кеннеди и "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке и аэропорт и "Ньюарк" в Нью-Джерси отменили некоторые рейсы в связи с опасениями, связанными с тропическим штормом "Анри", сообщил глава портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси Рик Коттон.
"На сегодняшнее утро 23% рейсов в аэропорту "Ла-Гуардия" отменены. Отменены 11% полетов в аэропорту имени Джона Кеннеди и 22% полетов в "Ньюарк"", - сказал Коттон на пресс-конференции, добавив, что каждый из этих аэропортов запустил чрезвычайные штабы - все коммуникации координируются через эти центры работы в чрезвычайных условиях.
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По его словам, в зависимости от ситуации с дождем, ветром и общими погодными условиями могут быть отменены и другие рейсы.
"Так или иначе, на данный момент аэропорты не ожидают затоплений на своих территориях", - отметил Коттон.
В субботу губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел чрезвычайное положение в ряде округов штата Нью-Йорк. Он приготовил 500 служащих Национальной гвардии для развертывания на Лонг-Айленде и в районе долины Гудзон, чтобы помочь местным властям в случае необходимости в предотвращении и ликвидации последствий бури. Кроме того, он отрядил 11 военных грузовиков и 14 автомобилей Hummer.
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Губернатор призвал жителей штата отнестись серьезно к предупреждению, готовиться к возможным отключениям электроэнергии, запасаться необходимыми принадлежностями и избегать мест, где будут затопления. При этом он предположил, что "Анри", который тогда относился к категории ураганов, может сравниться с печально известным ураганом "Сэнди".
Ураган "Сэнди", образовавшийся в конце октября 2012 года, затронул Ямайку, Кубу, Багамские острова, Гаити, побережье Флориды и впоследствии обрушился на северо-восток США и восточную Канаду. Наиболее тяжелый ущерб был причинен северо-восточным штатам США, в частности Нью-Джерси и Нью-Йорк. Число жертв стихии в стране составило не менее 120 человек, в том числе свыше 40 - в Нью-Йорке.
 
В миреСШАНью-Йорк (город)
 
 
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