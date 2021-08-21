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Хорошие новости
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Москвичи стали чаще брать животных из городских приютов
Москвичи стали чаще брать животных из городских приютов - РИА Новости, 21.08.2021
Москвичи стали чаще брать животных из городских приютов
C начала года более двух тысяч животных из московских приютов обрели хозяев, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T13:07
2021-08-21T19:09
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. C начала года более двух тысяч животных из московских приютов обрели хозяев, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.В третью субботу августа отмечается Международный день бездомных животных.По словам главы департамента Вячеслава Торсунова, в этом году москвичи взяли из приютов 1706 собак и 387 кошек — это почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го. "Сотрудники приютов проделывают огромную работу : они лечат, кормят и заботятся о своих подопечных, становясь для них настоящими друзьями. Неменьшее значение имеет деятельность волонтеров, которые помогают собакам и кошкам социализироваться и найти своих любящих хозяев", — рассказал Торсунов.Он отметил, что департамент ЖКХ ведет активное информирование, чтобы как можно больше людей узнали о животных, которые ищут свой дом. Например, в начале года на Цветном бульваре прошла фотовыставка "Хочу домой!", посвященная собакам и кошкам из городских приютов.В пресс-службе напомнили, что сегодня в Москве работают 13 приютов для животных. Когда собака или кошка попадают туда, их помещают в специальный изолятор на 30-дневный карантин. За месяц новичков осматривает ветеринар, обрабатывает от блох и паразитов и делает прививку от бешенства."Благодаря созданной системе бездомных собак и кошек на улицах становится все меньше. С 2010 года более 28 тысяч животных из приютов нашли новый дом. Сегодня в приютах живут около 17 тысяч собак и кошек. Многие из них полностью готовы стать домашними. Они доброжелательно настроены к людям, социализированы, здоровы и привиты", — рассказали в департаменте.
https://ria.ru/20210714/ekaterinburg-1741244271.html
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общество, москва
13:07 21.08.2021 (обновлено: 19:09 21.08.2021)
 
Москвичи стали чаще брать животных из городских приютов

Более двух тысяч животных из городских приютов Москвы обрели новый дом с начала года

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСобака в приюте для бездомных собак
Собака в приюте для бездомных собак - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. C начала года более двух тысяч животных из московских приютов обрели хозяев, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
В третью субботу августа отмечается Международный день бездомных животных.
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По словам главы департамента Вячеслава Торсунова, в этом году москвичи взяли из приютов 1706 собак и 387 кошек — это почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го.
"Сотрудники приютов проделывают огромную работу : они лечат, кормят и заботятся о своих подопечных, становясь для них настоящими друзьями. Неменьшее значение имеет деятельность волонтеров, которые помогают собакам и кошкам социализироваться и найти своих любящих хозяев", — рассказал Торсунов.
Он отметил, что департамент ЖКХ ведет активное информирование, чтобы как можно больше людей узнали о животных, которые ищут свой дом. Например, в начале года на Цветном бульваре прошла фотовыставка "Хочу домой!", посвященная собакам и кошкам из городских приютов.
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В пресс-службе напомнили, что сегодня в Москве работают 13 приютов для животных. Когда собака или кошка попадают туда, их помещают в специальный изолятор на 30-дневный карантин. За месяц новичков осматривает ветеринар, обрабатывает от блох и паразитов и делает прививку от бешенства.
"Благодаря созданной системе бездомных собак и кошек на улицах становится все меньше. С 2010 года более 28 тысяч животных из приютов нашли новый дом. Сегодня в приютах живут около 17 тысяч собак и кошек. Многие из них полностью готовы стать домашними. Они доброжелательно настроены к людям, социализированы, здоровы и привиты", — рассказали в департаменте.
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