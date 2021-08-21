https://ria.ru/20210821/zhivotnye-1746668769.html

Москвичи стали чаще брать животных из городских приютов

Москвичи стали чаще брать животных из городских приютов - РИА Новости, 21.08.2021

Москвичи стали чаще брать животных из городских приютов

C начала года более двух тысяч животных из московских приютов обрели хозяев, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T13:07

2021-08-21T13:07

2021-08-21T19:09

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. C начала года более двух тысяч животных из московских приютов обрели хозяев, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.В третью субботу августа отмечается Международный день бездомных животных.По словам главы департамента Вячеслава Торсунова, в этом году москвичи взяли из приютов 1706 собак и 387 кошек — это почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го. "Сотрудники приютов проделывают огромную работу : они лечат, кормят и заботятся о своих подопечных, становясь для них настоящими друзьями. Неменьшее значение имеет деятельность волонтеров, которые помогают собакам и кошкам социализироваться и найти своих любящих хозяев", — рассказал Торсунов.Он отметил, что департамент ЖКХ ведет активное информирование, чтобы как можно больше людей узнали о животных, которые ищут свой дом. Например, в начале года на Цветном бульваре прошла фотовыставка "Хочу домой!", посвященная собакам и кошкам из городских приютов.В пресс-службе напомнили, что сегодня в Москве работают 13 приютов для животных. Когда собака или кошка попадают туда, их помещают в специальный изолятор на 30-дневный карантин. За месяц новичков осматривает ветеринар, обрабатывает от блох и паразитов и делает прививку от бешенства."Благодаря созданной системе бездомных собак и кошек на улицах становится все меньше. С 2010 года более 28 тысяч животных из приютов нашли новый дом. Сегодня в приютах живут около 17 тысяч собак и кошек. Многие из них полностью готовы стать домашними. Они доброжелательно настроены к людям, социализированы, здоровы и привиты", — рассказали в департаменте.

https://ria.ru/20210714/ekaterinburg-1741244271.html

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