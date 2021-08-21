https://ria.ru/20210821/zhivotnye-1746668769.html
Москвичи стали чаще брать животных из городских приютов
Москвичи стали чаще брать животных из городских приютов - РИА Новости, 21.08.2021
Москвичи стали чаще брать животных из городских приютов
C начала года более двух тысяч животных из московских приютов обрели хозяев, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T13:07
2021-08-21T13:07
2021-08-21T19:09
хорошие новости
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741381115_292:751:2598:2048_1920x0_80_0_0_3a3b936197c392fd7fc2253e0292c947.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. C начала года более двух тысяч животных из московских приютов обрели хозяев, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.В третью субботу августа отмечается Международный день бездомных животных.По словам главы департамента Вячеслава Торсунова, в этом году москвичи взяли из приютов 1706 собак и 387 кошек — это почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го. "Сотрудники приютов проделывают огромную работу : они лечат, кормят и заботятся о своих подопечных, становясь для них настоящими друзьями. Неменьшее значение имеет деятельность волонтеров, которые помогают собакам и кошкам социализироваться и найти своих любящих хозяев", — рассказал Торсунов.Он отметил, что департамент ЖКХ ведет активное информирование, чтобы как можно больше людей узнали о животных, которые ищут свой дом. Например, в начале года на Цветном бульваре прошла фотовыставка "Хочу домой!", посвященная собакам и кошкам из городских приютов.В пресс-службе напомнили, что сегодня в Москве работают 13 приютов для животных. Когда собака или кошка попадают туда, их помещают в специальный изолятор на 30-дневный карантин. За месяц новичков осматривает ветеринар, обрабатывает от блох и паразитов и делает прививку от бешенства."Благодаря созданной системе бездомных собак и кошек на улицах становится все меньше. С 2010 года более 28 тысяч животных из приютов нашли новый дом. Сегодня в приютах живут около 17 тысяч собак и кошек. Многие из них полностью готовы стать домашними. Они доброжелательно настроены к людям, социализированы, здоровы и привиты", — рассказали в департаменте.
https://ria.ru/20210714/ekaterinburg-1741244271.html
https://ria.ru/20210618/spasenie-1737563152.html
https://ria.ru/20210812/kot-1745512108.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741381115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90d5667c5fb2db87884ce8f8512b68d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
13:07 21.08.2021 (обновлено: 19:09 21.08.2021)
Москвичи стали чаще брать животных из городских приютов
Более двух тысяч животных из городских приютов Москвы обрели новый дом с начала года
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. C начала года более двух тысяч животных из московских приютов обрели хозяев, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
В третью субботу августа отмечается Международный день бездомных животных.
По словам главы департамента Вячеслава Торсунова, в этом году москвичи взяли из приютов 1706 собак и 387 кошек — это почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го.
"Сотрудники приютов проделывают огромную работу : они лечат, кормят и заботятся о своих подопечных, становясь для них настоящими друзьями. Неменьшее значение имеет деятельность волонтеров, которые помогают собакам и кошкам социализироваться и найти своих любящих хозяев", — рассказал Торсунов.
Он отметил, что департамент ЖКХ ведет активное информирование, чтобы как можно больше людей узнали о животных, которые ищут свой дом. Например, в начале года на Цветном бульваре прошла фотовыставка "Хочу домой!", посвященная собакам и кошкам из городских приютов.
В пресс-службе напомнили, что сегодня в Москве работают 13 приютов для животных. Когда собака или кошка попадают туда, их помещают в специальный изолятор на 30-дневный карантин. За месяц новичков осматривает ветеринар, обрабатывает от блох и паразитов и делает прививку от бешенства.
"Благодаря созданной системе бездомных собак и кошек на улицах становится все меньше. С 2010 года более 28 тысяч животных из приютов нашли новый дом. Сегодня в приютах живут около 17 тысяч собак и кошек. Многие из них полностью готовы стать домашними. Они доброжелательно настроены к людям, социализированы, здоровы и привиты", — рассказали в департаменте.