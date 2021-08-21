https://ria.ru/20210821/zhivotnye-1746658744.html

Приюты для животных ожидают рост числа брошенных четвероногих

Приюты для животных ожидают рост числа брошенных четвероногих - РИА Новости, 21.08.2021

Приюты для животных ожидают рост числа брошенных четвероногих

Приюты для бездомных животных к концу дачного сезона ожидают рост числа четвероногих подопечных, которых "хозяева" не забирают на зимовку, поэтому они призывают РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T10:49

2021-08-21T10:49

2021-08-21T10:49

общество

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россия

анна белоусова

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Приюты для бездомных животных к концу дачного сезона ожидают рост числа четвероногих подопечных, которых "хозяева" не забирают на зимовку, поэтому они призывают ответственно относиться к животным и не бросать их, как надоевшую игрушку, озаботиться вопросами пристройства заранее, рассказали РИА Новости представители приютов и профильных фондов.Международный день бездомных животных ежегодно отмечается в третью субботу августа. Он учрежден в 1992 году по предложению Международного общества прав животных, а в России отмечается с 2000 года. В этот день во многих странах принято посещать приюты для бездомных животных, чтобы оказать посильную помощь их обитателям или выбрать себе питомца. Зоозащитники также устраивают различные акции, цель которых не только пристроить бездомных животных, но и привлечь внимание к их проблемам.Трудное завершение дачного сезонаКонец лета – сложный период для тех, кто занимается помощью бездомным животным, подтвердили опрошенные РИА Новости волонтеры и руководители приютов."Дачный сезон - всегда бедствие для зоозащитников, особенно когда он заканчивается и люди бросают животных на даче, обрекая их на верную гибель", - отметила руководитель PR-отдела приюта "Муркоша" Янна Серкова.По словам волонтера приюта "Дубовая Роща" Елены Щегловой, часто люди хотят взять собаку или кошку на дачу на три месяца, а потом вернуть животное."Таким людям, естественно, мы не пристраиваем животных. Человек должен понимать, что животное с ним на несколько лет, а то и на пару десятков лет. И он должен обеспечить и место проживания, и должный уход", - рассказала она.Многие дачники приручают бездомных животных, но при этом проблемой их дальнейшего пристройства начинают заниматься только перед отъездом в город, поэтому приюты и фонды в конце лета единомоментно получают большое количество обращений, пояснила директор и основатель фонда "Котодетки" Анна Белоусова."Начинается огромное количество звонков и писем, о том, что помогите, спасите, мы завтра уезжаем, дачу закрываем, кормить их тут некому. Я всегда, всё лето объясняю людям, несу это в массы, что если у вас на даче котята, пристраивайте их сразу, а не когда вы будете уезжать с дачи", - подчеркнула она.По мнению Серковой, нужна программа информирования населения об опасности самовыгула питомцев, которая бы развеяла миф о том, что животные способны выжить на даче самостоятельно, в том числе и в холодное время года.Чтобы привлечь внимание к проблеме, 21 августа команда фонда "Котодетки" во второй раз организует "Хвостатый поход" в рамках которого все желающие могут пройти с представителями фонда любую часть расстояния от Нулевого километра в Москве до приюта в Подмосковье."Наш мини-приют "Зоогородок" находится примерно в 70 километрах от МКАД. У меня часто бывают звонки, когда люди хотят животное, но говорят, что туда далеко ехать, мы не поедем. То есть демонстрируют немного потребительское отношение. Мы в прошлом году сделали, и в этом году делаем акцию, чтобы показать: это расстояние можно пройти и пешком, не то что на машине доехать", - рассказала она.Любой желающий может присоединиться на любом этапе, пройти "хвостатую милю" в 1,6 километра, получив за это красную нить из Израиля и значок "Хвостатого похода", а также пожертвовать фонду средства, которые пойдут на нужды приютов.Пандемия увеличила пристройствоНа работу с бездомными животными повлияла и пандемия коронавируса, но не только отрицательно. Если муниципальные приюты долго были закрыты на вход, поэтому пристройство снизилось, то в частных приютах, которые были открыты для посещения, количество пристроенных животных увеличилось, поделилась Белоусова."В том числе и мы пристроили огромное количество собак и щенков, потому что люди сидят дома, и у них появилось огромное количество времени на животных. А раньше, может быть, они боялись, что нужно будет брать отпуск, когда животное только появилось в семье и за ним нужно много ухаживать. Теперь время на это у людей появилось", - рассказала она.По ее словам, повлияло и то, что в самоизоляцию прогулка с животным была дополнительным поводом выйти на улицу."Во время пандемии был период, когда люди очень активно брали животных, в том числе и из приютов. И, как показывает статистика, количество владельцев собак в период коронавируса увеличилось. Сейчас же собак стали забирать редко, по крайней мере, в нашем приюте", - подтвердила волонтёр приюта для собак "Бескудниково" Анна Федорченко.Она добавила, что если за 2020 год приюту удалось пристроить 51 взрослую собаку, то на август этого года пока около 20 животных нашли хозяев.При этом были попытки сдачи животных в приют, когда распространялась фейковая новость, что они передают коронавирус, поделилась Белоусова."В основном такие попытки были среди старшего поколения, но мы пытались им разъяснить. Наш фонд даже давал какое-то количество официальных писем с печатью, чтобы, например, жена могла предъявить мужу, что коронавирус животные не передают, что есть другой коронавирус, которым болеют кошки и собаки, но это совершенно не имеет отношения к тому коронавирусу, который сейчас распространен среди людей", - добавила она.Адаптируй и адаптируйсяТак или иначе приюты и фонды помощи животным сумели адаптироваться к новым условиям и продолжить деятельность."До пандемии и после мы остаёмся самым крупным adoption-центром в России как по количеству подопечных, так и по пристройству их в новые семьи",- подчеркнула Серкова.По ее словам, за 7 лет работы удалось пристроить более 6300 кошек. Также в приюте вакцинируют, чипируют и стерилизуют питомцев, что сказывается на санитарно-эпидемиологической ситуации в городе. Сейчас в приюте более 500 кошек, и ему помимо волонтёров требуются и сотрудники по уходу за питомцами.В муниципальном приюте "Дубовая Роща" сейчас около 800 собак, добавила волонтер Елена Щеглова. В основном они беспородные, но бывают метисы той или иной породы. При этом изредка появляющиеся породистые собаки пользуются у потенциальных хозяев гораздо большей популярностью."Конечно, мы адаптируется к ситуации. Свои акции мы не прекращаем даже во время пандемии. Как и раньше, отвозили корм в приюты, только в какой-то момент искали для этого пропуска", - поделилась директор фонда "Котодетки" Анна Белоусова.Конечно, некоторые мероприятия пришлось отменить, например, благотворительные забеги пока отложены. При этом акции по сбору средств в интернете проходят с большим успехом."Мы ежегодно делаем акцию "Вагончик добра", когда люди приносят корм для животных, но когда выходить было нельзя, мы объявили денежный сбор, и он превысил все наши сборы за пять лет. То есть люди действительно готовы делиться, когда у них есть лишние деньги", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20210714/ekaterinburg-1741244271.html

https://ria.ru/20210711/priyut-1740823214.html

https://ria.ru/20210616/sobaki-1737108463.html

https://ria.ru/20210603/loshadi-1735421568.html

https://ria.ru/20210409/priyut-1727486204.html

https://ria.ru/20210407/priyut-1727141089.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, анна белоусова